Primar.sk: most medzi pacientom a lekárom

Za stránkou Primar.sk stojí IT špecialista, ktorého k medicíne pritiahla strata blízkeho človeka. Dnes šéfuje komerčne úspešnej stránke s veľkými víziami.

Písali sa deväťdesiate roky a Martin Adámy potreboval pre blízkeho človeka krv zriedkavej skupiny. Založil preto stránku darujkrv.sk, spojenie medzi transfúznymi stanicami a potenciálnymi darcami.

Ušľachtilý projekt paradoxne spôsoboval transfúznym staniciam skôr problémy: darcov prišlo niekedy tak veľa, že stanice nedokázali darovanú krv zužitkovať.

Pýtajú sa najmä mladé ženy

Adámy je IT špecialista, ktorý robil weby firmám už od počiatkov slovenského internetu. Mohlo pri tom ostať, no pre tragickú skúsenosť sa začal naplno venovať medicíne a farmácii – po svojom. V roku 2001 založil server Primar.sk, terajší most medzi pacientom a lekárom. Primar.sk bola spočiatku len statická stránka s článkami lekárov.

Neskôr pribudla návštevníkom možnosť priamo klásť odborníkom otázky a spýtať sa ich na svoje zdravotné problémy. Možnosť anonymne konzultovať svoj zdravotný stav bola veľká.

Adámy tvrdí, že dodnes najviac návštev robia ženy vo veku 17 až 25 rokov, ktoré vyhľadávajú informácie o pohlavných chorobách a bezpečnom sexe.

Museli zrušiť fotografie

„Časom sme museli zrušiť návštevníkom možnosť pripájať k otázkam obrázky, lebo každý druhý chlap riešil veľkosť svojho penisu,“ usmieva sa Adámy. „Dostali sme aj fotografie stolice. Našiel som to pri raňajkách.“

Na rozdiel od mnohých iných tvárí webu, ktoré ženie silná vnútorná motivácia, Adámy stránku robí s triezvym rozmyslom podnikateľa. „Každou novou časťou, ktorú na stránku chceme zaviesť, si musíme byť istí,“ hovorí. Primar.sk žije z reklamy a partnerstiev konkrétnych častí stránky s farmaceutickými spoločnosťami. Tvorcovia stránky citlivo reagujú na témy aktuálne v danom období, a tak keď začala rodiť demograficky silná generácia „Husákových detí,“ na stránke pribudol celok Medicentrum tehotenstvo. Pre rastúci záujem návštevníčok o vylepšenie vizáže vzniklo aj Medicentrum beauty.

Pribudnú profily lekárov

Adámy tvrdí, že v ére webu 2.0 nestačí mať iba diskusné fórum. Primar.sk by sa v budúcnosti mal rozrásť o databázu lekárov s profilmi a poskytnúť tak možnosť konzultovať odborné otázky s celou sociálnou sieťou odborníkov, nielen s kolegami na oddelení.