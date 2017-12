Prenos mobilného čísla sa od mája zjednoduší

Zákazníci troch slovenských mobilných operátorov, ktorí sa rozhodnú prejsť ku konkurencii, si budú môcť od mája preniesť svoje číslo jednoduchšie.

29. apr 2008 o 11:59 ČTK

Bratislava 29. apríla (ČTK) - Zákazníci troch slovenských mobilných operátorov, ktorí sa rozhodnú prejsť ku konkurencii a nechcú sa vzdať svojho čísla, si budú môcť od mája preniesť svoje číslo jednoduchšie.

Automatická prenositeľnosť bude od 5. mája k dispozícii nielen pre klientov Orangeu a T-Mobilu, ale aj najnovšiemu hráčovi Telefónike O2. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval jej generálny riaditeľ Juraj Šedivý.

"Možnosť ponechať si svoje číslo pri zmene operátora znamená ďalší krok k otvoreniu konkurenčného prostredia, ktoré prinesie zákazníkom lepšie služby aj ceny," povedal Šedivý.

Automatizovaný systém prenosu čísla aj s predvoľbou doposiaľ fungoval len medzi staršími operátormi. Zákazníci Orangeu a T-Mobilu, ktorí chceli prejsť k Telefónice O2, museli požiadať o manuálny prenos čísla, ktorý bol administratívne pomerne náročný.

Najmenší operátor sa už vlani sťažoval, že konkurencia zdržuje jeho zapojenie sa do systému. Orange a T-Mobile však kritiku odmietli. Tento rok Telefónica O2 pohrozila aj právnymi krokmi, pokiaľ sa do automatizovaného prenosu nebude môcť začleniť.

Službu prenositeľnosti čísla Orange aj T-Mobile pre svojich zákazníkov ponúkajú od roku 2006. Telefónike O2 sa však nepáči, že celý proces trvá až 25 dní, zatiaľ čo v zahraničí je možná aj za jeden deň. V budúcnosti chce preto dosiahnuť, aby mohli slovenskí zákazníci zmeniť operátora so svojím pôvodným číslom za dva dni.

Za zjednodušenie prenosu čísla sa v marci vyslovil aj Telekomunikačný úrad. Podľa regulátora by sa mala služba zrýchliť a prípadne by sa mali zrušiť aj poplatky za jej využitie. Úrad preto chystá zmenu legislatívy, ktorá by mohla začať platiť najskôr v lete.

Bezplatný prenos čísla v súčasnosti umožňuje len Telefónica O2. Najväčší operátor Orange si účtuje 399 korún a T-Mobile 595 Sk. O službu však doposiaľ nebol medzi klientmi mobilných operátorov výraznejší záujem.