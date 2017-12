Yahoo odoláva, cena padá

Odpočítavanie, po ktorom mal Microsoft ukončiť priateľské ponuky, sa skončilo v sobotu. Yahoo neustúpilo a softvérová firmaani dva dni po ultimáte neukázala iný spôsob,ako jej vedenie donútiť na predaj.

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vždy, keď sa používateľ internetu rozhodne, či ako vyhľadávač použije Google, Yahoo, Live Search, alebo niečo iné, akoby zároveň rozhodoval, koho tržbám pomôže. Hoci návštevník webu surfuje zadarmo, firmy zarábajú na zobrazených reklamách.

Microsoft má v tejto hre vyhľadávač Live Search, ktorý je síce svetovou trojkou, no na vkus svetovej softvérovej jednotky ho využíva málo ľudí. Už tri mesiace sa preto táto firma oficiálne snaží, aby svojim zákazníkom mohla ponúknuť aj služby značky Yahoo. „Ak by k spojeniu došlo, na trhu by vznikol podobný tandem, akým sú dnes v nápojovom priemysle Coca–Cola a Pepsi–Cola,“ zhodnotil Igor Kalas, riaditeľ portálov Atlas a Centrum.

Keď nie podobrotky

Microsoftu sa zatiaľ vedenie Yahoo nepodarilo presvedčiť. „Ak do troch týždňov nedôjde k dohode, budeme zvažovať pokus o nepriateľské prevzatie,“ napísal v liste pre Yahoo šéf Microsoftu Steve Ballmer.

Tri týždne uplynuli tento víkend, ale Yahoo ponuku neakceptovalo.

Microsoft teraz môže ísť s ponukou priamo za akcionármi internetovej firmy. Sám Ballmer už v liste hrozil, že za firmu vďaka tomu možno zaplatí Microsoft menej než pôvodne ponúkal. Cena bola pritom hlavný argument, prečo Yahoo všetky ponuky odmietal. Prvá ponuka znela na 44,7 miliardy dolárov. Keďže jej časť mala byť zaplatená akciami Microsoftu, ktoré medzitým klesli, prepadla sa aj hodnota ponuky. Teraz by Yahoo dostalo peniaze a akcie v aktuálnej cene 42,7 miliardy dolárov.

Yahoo: Sme hodní viac

Spoločnosť, ktorá čelí prevzatiu, začala prednedávnom rozmýšľať aj o spojení s najväčším konkurentom – Googlom. Jemu chce Microsoft konkurovať.

Firmy sa dohodli, že Yahoo konkurentovi požičia na určitý čas nejaký priestor pre jeho zadávateľov reklamy. Skutočné spojenie by prinieslo problémy s Protimonopolným úradom.

Na trhu prehľadávačov má totiž Google 77 percent a Yahoo 16. Ani to ešte nie je konečný výpočet scenárov.

Podľa denníka Financial Times prebiehajú aj rokovania o možnom spojení medzi Yahoo a internetovou firmou spadajúcou pod Time Warner – AOL.

Nelení ani Microsoft. Ten údajne rokuje s News Corporation Ruperta Murdocha. Teoreticky by tak mohlo vzniknúť aj spojenie medzi jeho My Space, Yahoo a Live Search.

Chcú aj Seznam

Yahoo nie je jedinou internetovou firmou, ktorú chce Microsoft kúpiť. Najnovšie prejavil záujem o najväčší český prehľadávač – Seznam.cz. Podľa českých Hospodárskych novín zakladateľ a majoritný vlastník tohto portálu Ivo Lukačovič sa k predaju nemá. So šéfom Microsoftu Steveom Ballmerom by sa však mal v máji stretnúť.

Druhý akcionár Seznamu – minoritný Tiger Holding Four by podľa českých médií predávať chcel.