Nitrianske Sony zdvojnásobí výrobu televízorov

Japonský výrobca elektroniky Sony zvýši od októbra ročnú kapacitu nového závodu v Nitre na štyri milióny televízorov.

28. apr 2008 o 11:36 TASR

Nitra. Slovensko sa nachádza v etape hospodárskeho rozvoja, kedy sa už nemôže z hľadiska investícií zameriavať na jednoduché výroby s nízkou pridanou hodnotou. Prichádzajúci investori oceňujú, že Slovensko dosahuje spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky najvyššiu produktivitu práce.

Na otvorení závodu spoločnosti Sony to dnes v Nitre uviedol premiér Robert Fico. "Slovenskí zamestnanci pracujú efektívnejšie a vyprodukujú za ten istý čas vyššiu hodnotu, ako ich kolegovia v Česku, Maďarsku a Poľsku," konštatoval premiér.

Spoločnosť Sony dnes oficiálne spustila výrobu LCD televízorov vo svojom závode v nitrianskom priemyselnom parku Sever. Výroba sa začala v auguste minulého roka. Vo finančnom roku 2007 dosiahla ročná výrobná kapacita LCD televízorov Bravia na Slovensku 2 milióny kusov.

Do konca tohto roka plánuje Sony zdvojnásobiť výrobnú kapacitu na 4 milióny kusov, uviedol Hajime Ushida, výkonný riaditeľ Sony Slovakia Technology Center. Slovenský závod sa tak stane najväčším výrobným závodom LCD televízorov značky Sony na svete.

Minuloročný hospodársky výsledok Ushida nešpecifikoval, tohtoročný by mal byť trojnásobne vyšší. V nitrianskom závode pracuje v súčasnosti 2.800 zamestnancov, ich počet by sa mal zvýšiť na 3.500 ľudí.

Z výrobného závodu v Trnave firma presunula 1.200 zamestnancov, ďalších 500 ľudí zabezpečuje v trnavskej prevádzke výrobu tunerov. Priemerný plat zamestnancov Sony dosahuje slovenský priemer, uviedol výkonný riaditeľ.

Výstavba závodu Sony na 45-hektárovom pozemku v priemyselnom parku Nitra - Sever sa začala v decembri 2006. Výška investícií japonskej firmy predstavuje 73 miliónov eur (2,37 miliardy Sk). Podľa ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka dosiahla výška štátnej dotácie zhruba 30 % z výšky investície.

"Predstavitelia Sony sa v auguste 2006 prišli na ministerstvo hospodárstva rozlúčiť a chceli presunúť výrobu do Maďarska. Podarilo sa nám ich presvedčiť, aby zostali. Pripravili sme tím, ktorý zabezpečoval prípravné práce na realizáciu projektu v Nitre," uviedol Jahnátek.

Na jeseň minulého roka japonský výrobca audio, video, komunikačných a IT zariadení ohlásil zámer postaviť v Nitre vlastné logistické centrum. Podľa ohlásených zámerov predstavujú stavebné náklady 890 miliónov Sk (27,46 milióna eur). Prevádzka logistického centra by sa mala začať na jeseň tohto roka. Malo by v ňom pracovať 300 výrobných a 60 administratívnych pracovníkov.