Na Digi–TV ľudia čakajú aj pol roka

Objednali si satelitnú televíziu a čakajú na ňu mesiace. Stalo sa to viacerým zákazníkom spoločnosti Digi Slovakia. Spoločnosť tvrdí, že nestíha pre veľký záujem.

28. apr 2008 o 0:00 Daniela Krajanová

BRATISLAVA. Veľa ľudí, ktorí si objednali káblovú televíziu Digi-TV, sa jej nemôžu dočkať. Niektorí aj pol roka. Podľa firmy za problémy môže priveľa objednávok. Tie podľa nej naštartovala nízka cena.

„V septembri minulého roka som si objednal telefonicky službu Digi-TV. Napriek nespočetným urgenciám a reklamáciám, ako aj písomnému prísľubu firmy Digi Slovakia služba nebola do apríla poskytnutá,“ sťažuje sa jeden z diskutujúcich na portáli staznosti.sme.sk.

Podobných tvrdení je tu veľa a všetky hovoria to isté. Líšia sa len lehotou čakania. Firma sa bráni tým, že za omeškanie môže veľký záujem o službu.

„Momentálne je to to najlacnejšie na slovenskom trhu,“ vysvetľuje Tomáš Stoman, supervisor call centra Digi Slovakia. O tom, že prístroj nemusia dostať do ôsmich týždňov, o ktorých sa hovorí aj na webovej stránke firmy, podľa neho ľudia vedia.

S meškaním majú rátať

„Už pri predregistrácii klienta informujeme, že spoločnosť nie je schopná garantovať lehotu inštalácie. Orientačná osemtýždňová lehota sa môže predĺžiť pre nízky počet prístrojov, ako aj subdodávateľov v jednotlivých regiónoch,“ povedal. Ak potom prístroj zákazník nedostane do skončenia lehoty, môže opäť zatelefonovať do call centra a meškajúcu službu urgovať.

To urobili niektorí aj viackrát, nie vždy úspešne. Ľuďom však nezostáva nič iné, len čakať alebo objednávku zrušiť a odísť ku konkurencii. Digi–TV sa totiž objednáva buď telefonicky priamo v call centre, alebo u subdodávateľa firmy. Nikto sa k ničomu nezaväzuje.

„Na odškodnenie nemajú nárok, pretože neuzatvorili nijakú zmluvu,“ vysvetľuje Štefan Sedláček z Klubu ochrany spotrebiteľov Ružinov.

Kto dostane Digi skôr

Sťažovatelia na portáli majú navyše pocit, že pri montáži sú niektorí zákazníci zvýhodnení. Tvrdia, že nie každý musí čakať rovnako dlho.

„Zaujímalo by ma, na základe akého princípu sa vyberá, ktorý zákazník bude obslúžený skôr a ktorý bude čakať niekoľko mesiacov,“ sťažuje sa jeden z čakateľov na portáli. Stoman tvrdí, že to opäť závisí od regiónu. Ak by sa niekde vyskytol problém, žeby niektorý subdodávateľ poradie nedodržiaval, všimli by si to.

„Urgencie, ktoré nám prichádzajú, posúvame ďalej subdodávateľom. Ak klient nedostane prístroj do dvoch­troch mesiacov, kontaktujeme priamo toho, kto mu má službu v regióne poskytnúť,“ povedal Stoman.

Vďaka tomu je potom podľa neho vidno, ak niektorý z jeho partnerov nevybavuje objednávky postupne, tak ako prišli.

Napriek tomu na stránke staznosti.sme.sk veľa sklamaných klientov tvrdí opak. Mnohí z nich urgovali viackrát a čakajú na montáž prístroja dvakrát tak dlho ako dva­tri mesiace.