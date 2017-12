Officers - Druhá svetová vojna po rusky

Ruská distribútorská a vývojová spoločnosť GFI je z celosvetového hľadiska viac-menej neznáma, no na ruskom trhu etablovaná ako jedna z vedúcich distribútorských firiem. Pri pohľade na jej vývojovú činnosť však nenájdeme tituly, ktoré by dokázali ohromiť

28. apr 2008 o 8:44 Tomáš Mašek

a vďaka ktorým by firma vďačila za úspech. Hry ako Jagged Farm, Hired Guns alebo Gluk'oza asi len málokomu niečo hovoria, a možno aj preto GFI prichádza na trh s hrou Officers (pôvodný názov Kombat). Tá sa svojím mainstreamovejším, komerčnejším zameraním snaží presadiť materskú firmu na zahraničných trhoch. Rusi vsadili na istotu a vyvinuli klasickú old-school real-time stratégiu z prostredia Druhej svetovej vojny. Na prvý, druhý, ale i tretí pohľad klišé. Hier na veliteľov divízií či celých armád, tu už boli stovky, ak nie tisíce, k Officerom sa preto nedá pristupovať inak než skepticky. Pozrime sa teda pripravovanej hre na zúbok – mali sme možnosť testovať novinársku preview verziu, ktorá nebola úplne doladená, no umožnila nám spraviť si na hru aký-taký názor.

Ako som spomínal, Officers sa hlásia k odkazu staromódnych RTSiek, no Rusi, aby aspoň trochu v spleti hier na jedno kopyto vynikli, stavili na realitu a miestami až simuláciu. Hra, napriek tomu, že po dlhšom hraní budí dojem bohapustej klikačky, obsahuje slušné prvky realizmu a občas budí dojem viac simulácie, než akčnej hry.

Officers podľa dostupných informácií budú obsahovať len jednu kampaň a to za stranu spojencov. Nesmú chýbať tie najkľúčovejšie udalosti vojny, či už je to operácia Overlord (vylodenie v Normandii), Millenium (bombardovanie Cologne) alebo Cobra (prerazenie spojeneckých vojsk z Normandie do vnútrozemia). Zabudnúť nesmieme ani na veľký počet dobových jednotiek, či už pechoty, obrnených vozidiel, tankov, ale aj leteckých síl a delostrelectva – v Officeroch sa postupne dostanete až k päťdesiatim druhom rôznych jednotiek. Veľkým plusom hry sú obrovské, rozľahlé mapy, na ktorých sa budú boje odohrávať. Podľa dostupných informácií ide o mapy s rozlohou 25 km2, aj keď predpokladám, že takáto informácia málokomu niečo povie. Subjektívne sú však mapy vskutku obrovské a čo sa rozlohy týka, nemajú konkurenta. Rátajte na každú misiu aspoň 2-3 hodiny čistého času, čo by v konečnom dôsledku malo tvoriť celkom slušnú hernú dobu – napriek tomu, že v podstate zatiaľ nemáme od autorov oficiálnu informáciu, koľko vlastne bude mať hra misií.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Problémom obrovských máp je niekedy náročnejšia navigácia. Funkcia minimapky v ľavom dolnom rohu je veľmi obmedzená a vzhľadom na to, že v pomere k realite je naozaj priveľmi malá, orientáciu v konečnom dôsledku iba zhoršuje. Okrem toho trpí klasickým neduhom real-time stratégií – nereaguje na otáčanie kamery, ostáva stále vo svojej statickej polohe, takže väčšinou sa ukazeteľ na mapke hýbe akýmkoľvek smerom, len nie tam, kde by ste chceli. Nehovoriac o tom, že rozoznať svoje, či nepriateľské jednotky v spleti rôznych miniatúrnych farebných značiek a ukazateľov je prakticky nemožné.

Officers excelujú v prepracovanom systéme podporných vojenských aktivít, či už je to delostrelecká alebo letecká podpora, výsadok parašutistov alebo vyslanie posilových jednotiek. Mnoho hier tento prvok obsahovalo, no v Officeroch je kľúčový. Správne načasované použitie niektorej z podporných možností dokáže zvrátiť priebeh bitky. Rovnaké možnosti má však aj počítač a samozrejme ich aj využíva, preto často nastávajú nečakané situácie, ktoré napovedajú o relatívne vysokej AI nepriateľa. Postupy typu – vybombardovať bunkre a zákopy, vykonať bleskový útok pechotou na dorazenie nepriateľa a následné zakopanie sa do obsadených zákopov vie občas poriadne narušiť správne načasovaný nepriateľský výsadok alebo niekde v lesoch dobre ukrytá delostrelecká batéria. So všetkým treba rátať, a snažiť sa čo najviac minimalizovať straty. Lebo len živý vojak je dobrý vojak a ani posily nebudú chodiť večne.

V prvých momentoch hrania Officerov poriadne zaskočí nečakaný dostrel jednotiek. Zdá sa, že konečne sa niekto zamyslel nad tým, že tanky vedia vystreliť aj viac ako na 15 metrov. Pravidlom sa postupne stávajú boje na obrovské vzdialenosti, ktoré sú relatívne vyvážené a pôsobia reálne. Samozrejmosťou je obrovský dostrel delostrelectva, ktorý poznáme ešte z čias staručkého Sudden Strike či Blitzkriegu. Dostrel jednotiek je niečo, čo hre dodáva nový, zaujímavejší rozmer. Vďaka nemu je hráč núteny postupovať terénom obozretnejšie, využívať prieskumné lety a bohužiaľ sem-tam aj obetovať nejakú tú divíziu, ktorá musí položiť život za vlasť.



Technické spracovanie hry celkom nekorešponduje so súčasnými trendami a pravdupovediac ničím neoslní. Vďaka svojej miernej nadpriemernosti však neurazí a okrem toho pobeží aj na slabších a starších počítačoch. Po nastavení najvyšších detailov hra ponúka celkom detailné textúry terénu, ale najmä veľmi slušné efekty výbuchov, dymu a podobných, vo vojne veľmi frekventovaných, záležitostí. Officers prinášajú úplnu voľnosť v pohybe kamery, zoomovať sa dá až do úrovne 1st person pohľadu, boje si teda hráč môže „vychutnať“ ako radový vojak v prvej línií. Detailnosť modelov a postáv pri maximálnom priblížení nie je taká zlá, ako býva pri stratégiách zvykom, takže aj tento pohľad je relatívne využiteľný – aj keď nie pri taktizovaní a vymýšľaní postupu, tak aspoň pri sledovaní bojov zblízka.

V úvodných misiách preview verzie prekvapila na prvý pohľad vydarená umelá inteligencia protivníka, ktorý dokáže miestami až prekvapivo rozumne zareagovať na hráčov postup. Týka sa to najmä správne načasovaného využitia podporných prostriedkov – napríklad výsadku. V takýchto prípadoch však pravedpodobne pôjde o naskriptované udalosti, ako to dopadne v skutočnosti uvidíme až vo finálnej verzii. Na prvý pohľad sa však zdá, že Officers budú kombinovať relatívne slušne vyladenú AI s naskriptovanými udalosťami, čo rozhodne nemusí byť na škodu a hre pridá na dramatičnosti a akčnosti.

Zdá sa, že Officers nebudú hrou, ktorá prinesie výrazné osvieženie do žánru real-time stratégií z prostredia druhej svetovej vojny. Avšak podľa dojmu, ktorý v nás zanechala preview verzia, hra má v sebe potenciál zaujať najmä ortodoxných fanúšikov stratégií, či už vďaka novátorskému prístupu k dostrelu jednotiek, ktorý je naozaj obrovský, alebo veľkou rozlohou máp, na ktorých sa misie odohrávajú. Vďaka nej totiž každá misia pozostáva z množstva medzi úloh, častých zvratov a nečakaných udalostí. Záver je však samozrejme predvídateľný, vychádza predsa z historických udalostí.



Officers nebudú pre každého a nebudú hrou na oddychové nedeľné popoludnia. Už z preview verzie je zrejmé, že si budú vyžadovať viac času a viac záujmu zo strany hráča, ako je dnes bežné. Uvidíme, či sa na trhu dokážu presadiť.