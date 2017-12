Z pracovnej plochy priamo do e-mailu

Stáva sa vám niekedy, že potrebujete jednoducho prenášať súbory medzi dvoma počítačmi, alebo ste si zvykli používať e-mailovú schránku na zálohovanie súborov? Softvér Backup To Email vám zjednoduší každodennú rutinu.

28. apr 2008 o 7:45 Milan Gigel, (mg)

Keďže ide o nástroj integrovaný do kontextovej ponuky, použitie je viac ako jednoduché. Na zvolenom priečinku alebo súbore kliknete pravým tlačidlom, a odošlete ho do poštovej schránky ako e-mailovú prílohu. Aby bola práca s priečinkami jednoduchšia, ich obsah sa vopred skomprimuje. S veľkosťou príloh si hlavu nelámte, ak nastavíte obmedzenia, súbor bude rozdelený do viacerých e-mailov.

Softvér nájdete na stránke http://emailer.zapto.org/ a jediné, čo musíte po inštalácii spraviť, je nastaviť údaje k svojmu používateľskému účtu na serveri. Použitie Gmailu je viac ako výhodné.

A ak by ste si náhodou nevedeli poradiť, napovie vám inštruktážne video na stránke http://tomerbd1.googlepages.com/backup.to.email.movie.htm