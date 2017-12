Najlepšími zamestnávateľmi v SR podľa štúdie Hewitt sú HP a Microsoft

25. apr 2008 o 18:16 TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Najlepšími zamestnávateľmi v roku 2008 sa podľa štúdie Hewitt Associates stali firmy zo segmentu informačných technológií. Jednotkou v kategórii veľké spoločnosti je Hewlett-Packard Slovakia a medzi malými a strednými podnikmi (MSP) Microsoft Slovakia.

Prihlášky do prieskumu poslalo 42 spoločností. Z nich po splnení všetkých podmienok do finálneho rebríčka postúpilo 39 subjektov. Výsledky 4. ročníka štúdie Najlepší zamestnávatelia Slovenska dnes vyhlásili v Bratislave.

V poradí 2. až 5. miesto v kategórii veľké spoločnosti obsadili Allianz-Slovenská poisťovňa, IT firma PosAm, Slovnaft a T-Mobile Slovensko, medzi MSP sú to Hilti Slovakia, Crown Packaging Slovakia a farmaceutické spoločnosti GlaxoSmithKine a Merck. Spomedzi ocenených jedinou firmou so slovenským kapitálom je PosAm, ktorý sa v silnej konkurencii na domácom trhu drží už 20 rokov.

"Cieľom štúdie je porovnávať spoločnosti z pohľadu toho, ako ju vidia zamestnanci. To znamená, ukázať trhu, kto sú najlepší zamestnávatelia, u ktorých sa zamestnancom pracuje dobre, sú motivovaní a majú chuť v tej spoločnosti pracovať aj v budúcnosti a byť k nej lojálni," uviedla TASR Ľudmila Novotná zo spoločnosti Hewitt Associates. Podľa nej záujem o štúdie každoročne rastie, lebo podniky si uvedomujú dôležitosť svojich zamestnancov ako hlavnú konkurenčnú výhody do budúcnosti. "Všetko sa dá nejakým spôsobom kopírovať, aj technológie, ale ľudia sú originály, tlačia spoločnosť dopredu a dávajú jej dynamiku," podčiarkla. Vzhľadom na voľbu faktora sú medzi krajinami určité rozdiely, ale pokiaľ ide o mieru motivácie, štúdia preukázala, že SR sa pohybuje na stredoeurópskom priemere, dodala.

Dotazníky vyplňovali zamestnávatelia, zamestnanci a pracovníci oddelení ľudských zdrojov v podnikoch. Podmienkou zapojenia do zisťovania bolo, aby spoločnosť mala viac ako 50 pracovníkov a aby na trhu pôsobila aspoň dva roky.

Hewitt Associates je najväčšia poradenská a outsourcingová firma na svete. Zaoberá sa riadením ľudských zdrojov. Jej viac ako 24.000 zamestnancov v 35 krajinách pomáha podnikom získavať konkurenčnú výhodu pomocou vytvárania motivovanej a efektívnej pracovnej sily.