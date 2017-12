Tipy na víkendové surfovanie

Vytvorte si zaujímavé grafické ikony, otestujte s nami nielen svoje prsty ale aj pevnosť svojho medzerníka, alebo si užite množstvo zábavy pri skúmaní a hádaní rôznych zvukov. Dnešné tipy na víkendové surfovanie vám prinášajú aj experimentovanie s fotkami

27. apr 2008 o 8:08 Milan Gigel

, či knihami v elektronickej podobe.

Zahrajte sa na umelca

Radi experimentujete s grafikou a chcete vedieť, čo dokážu internetové generátory? Potom si nenechajte ujsť službu mutapic.com, ktorá umožňuje vytvárať zaujímavé grafické ikony podľa ručných nastavení, či náhodných výberov generátora. Ak sa vám vaša práca nepozdáva, nahliadnite do galérie, aby ste vedeli, čo môžete od softvéru očakávať.

Galérie pod kontrolou

YouTube, Flickr, Picassa, Facebook – každá služba ponúka priestor na to, aby ste sa s priateľmi podelili o svoje fotografie a videá. Čo však robiť, ak vám vaše kolekcie prerastú cez hlavu? Nový server Oosah.com umožňuje pohodlné presúvanie a kopírovanie obsahu medzi servermi bez toho, aby musel do cesty vstúpiť váš počítač. Stačí ak si nadefinujete účty a môžete veci presúvať z miesta na miesto.

Prežije to klávesnica?

Plánujete kúpiť novú klávesnicu, avšak vašu starú je vám ľúto nechať u predajcu na recykláciu? Skúste si otestovať svoje schopnosti na stránke http://www.zimm-co.com/PressTheSpaceBar/pressthespacebar2000.html. Vašou úlohou je dosiahnuť rekord v klikaní na medzerník.

25 tisíc kníh zadarmo

Ak vás baví angličtina a ste vášnivým čitateľom kníh, potom by ste mali vedieť o serveri Gutenberg.org. Ten ponúka bezplatne až 25 tisíc rôznych knižných titulov, a to nielen v textovej, ale aj audio podobe. A ak by ste boli nedočkaví a chceli mať všetko okamžite vo vrecku, stiahnite si kompletné DVD.

Hádajte zvuky

Strávte so svojimi deťmi popoludnie a ponorte sa do sveta neznámych zvukov. Internetový server Findsounds.com vám pomôže nájsť zvuky podľa vašich kritérií a hádanie už necháte na deťoch. Užiť si môžete mnoho zábavy, ale aj prekvapení.

Fotografie z minulosti

Zdá sa vám, že vašim dokumentárnym fotografiám chýba akési podvedomé čaro? Skúste navštíviť server http://labs.wanokoto.jp/olds a využite online aplikáciu na to, aby vaše súčasné fotografie transformovala do podoby, akú by pravdepodobne mali, ak by ste ich snímali pred desiatkami rokov. Výsledky sú zaujímavé, nenechajte si ujsť ani galériu.