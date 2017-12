Command & Conquer: Kane´s Wrath - najznámejší zloduch otvára svoju náruč

Datadisky, datadisky. Máme vás všetci radi, pokým prinášate riadnu porciu zábavy k titulu, ktorý je nielen úspešný, ale zábavný zároveň, no napísať o vás niečo extrémne originálne, je vec neskutočne náročná, pre recenzenta zúboženého používaním rovnakých

25. apr 2008 o 10:32 Ján Kordoš

To všetko bolo spomenuté v pôvodnej recenzii na Tiberium Wars a nič sa nezmenilo.Znovu treba vyrobiť haldu jednotiek – hlavne, nech sú rôznorodé, pretože ten panák je efektívnejší proti iným panákom, ten má zas nos na obrnené vozidlá a tamten vie ako dostať tú otravnú helikopotvoru z oblohy. Takže náš čaká ultimátne božský postup: postav základňu, zbieraj suroviny harvestrami, bráň sa výpadom nepriateľa a potom vyrob takú armádu, že ju ledva označíš (prvý hnidopichný pich: nemôžete označovať jednotky cez viac než jednu obrazovku, takže na gigantické armády o stovke jednotiek zabudnite, pretože sa vám na jednu obrazovku jednoducho nenapchajú) a potom hybaj ho na skusy k nepriateľskej základni. Počas bitky klikáte ako o dušu, tam na toho útoč, tam na toho skôr a jednoducho kto má viac panákov, ten je väčšinou víťaz. Okrem toho sú tu aj pre niekoho fajn, pre iného nie misie, v ktorých nič nestaviate, máte len skupinu jednotiek a s nimi plníte záškodnícke misie. Áno, je to primitívne, je to prízemné, ale zároveň tak nechutne zábavné, až sa začnete diviť, prečo sa dnes také hlúposti nerobia vo veľkom.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

No prečo asi. Zlatý vek akčných real-time stratégií sme tu mali pred približne desiatimi rokmi a to tu bolo toľko klonov, že sme o ne zakopávali a odlíšiť ich bolo umenie. Spomenúť niekoľko skvostov vtedajšej doby je vec sympaticky nostalgická a keďže nám do toho nikto nebude kafrať, tak si zaspomínajme: Dark Colony, Total Annihilation (dnešné Supreme Commander), Dark Reign, KKND a miliarda ďalších. Áno, to boli doby, keď pivo stálo pätnásť korún a nám bolo hej. A teraz? Teraz to je rovnako zábavné, pretože nič podobné sa už jednoducho nerobí, len to pivo zdraželo. Lenže séria Command & Conquer má pevné základy a okrem pripravovaného Red Alert 3 tu máme menší predkrm v podobe datadisku.

Táto nostalgická vsuvka nutná bola. Nielenže sa hrateľnosť nesie v starom dobrom duchu, vy si ju budete náležite i užívať. Máme tu kampaň, tentoraz mimoriadne vedenú za tú zlú stranu, pretože príbeh sa týka výhradne NODu. Kane je plešatý borec a keby sa vyhlasoval rebríček najväčších zloduchov, istotne by sa umiestnil na tých najvyšších priečkach. Vy ste jeho "dieťa" plniace príkazy a príbeh vás prevedie pomerne rozsiahlym obdobím niekoľkých rokov. Začiatky sa datujú do konca Tiberium Sun, teda predchodcu Tibériových vojen. Kane sa spamätáva z drvivej porážky nafúkaného GDI a to, že prežil, nikto netušil. Dokonca ani jeho podriadení, ktorí sa rozhodli vytvoriť si vlastnú grupu. Tú jedinú a správnu. Lenže Kane nenechá nikoho hrať sa na toho najzlejšieho, poriadne im vypráši kožuch (teda budete to robiť vy v prvej kampani). Potom sa hra presunie do súčasnosti, zavelíte do útoku proti GDI, objavia sa vesmírni Scrinovia a následne sa príbeh posúva ďalej. To všetko v trinástich misiách. Nejakú tú hodinku vám to zaberie, ale na dlho to nebude.

Kampaň je doplnená filmami, ktoré majú približne pol hodinku a sú béčkové, s duchaplnými prejavmi hodnými Uweho Bolla, ale to jednoducho k tejto sérii patrí. Keby to bolo inak, asi by sme to dali ako zápor. Prvá odlišnosť datadisku od predošlých prídavkov sa týka jeho náročnosti. Respektíve ľahkosti. Minulé datadisky boli tuhé až na kosť a pokoril ich len skutočný fanúšik, pretože obyčajný hráč sa stihol maximálne poobzerať. Tu mám základňu, sem dám elektrárničku, tu si vyrobím vozidlá a čože? Ono už všetko ľahne popolom, pretože sa dovalila enkláva protivníkov a zrovnala všetko so zemou. V Kane´s Wrath je tomu inak, je to omnoho užívateľsky príjemné, protivník vás okamžite nezatlčie pod čiernu zem a jednoducho to máme prístupnejšie pre masovejšie publikum. To však znamená, že po jednom dni hrania nemáte čo robiť. Teda tak by to bolo v iných prípadoch, ktoré by ponúkli len novú kampaň, jednotky a tým to hasne.



Kane´s Wrath ide trochu ďalej. Každú stranu delí na tri grupy so špecifickými jednotkami, čo pri zavretom jednom oku dáva deväť strán. A to druhé oko je privreté. Má to svoj dôvod, pretože okrem kampane je tu multiplayer, ktorí je jednoducho skvostný a diferencovanosť strán má svoje opodstatnenie. Vypisovanie konkrétnych jednotiek a noviniek necháme na manuál, tam to máte pekne rozpísané, suplovať ho nebudeme. Dôležité totiž je, že doplnené jednotky a novinky sú zakomponované do hrateľnosti pružne, žiadna jednotka nevytŕča z radu, ale vhodne doplňuje uz dosť široké spektrum panákov, tankov a inej vojenskej techniky. Užijete si to vrchovatou mierou a to sa ešte nespomenul globálny mód Global Conquest. To máte tak, z Electronic Arts zrejme niekto hral sériu Total War a páčila sa mu mapa sveta, po ktorej pohyboval vojačikmi a podľa toho, kam potiahol, sa boj presunul do daného sektoru. V tomto móde teda nemáte napevno daný sled misií, ale pekne musíte ovládnuť celý svet a to je práca na dlho, výrazne to dvíha hrateľnosť a kvasiť pri tom môžete pekne dlho. Takže máte niekoľko základní, zlepšujete ich dávate pokyny v ťahovom režime (!!!), kupujete si skupiny jednotiek, aby ste mohli vyraziť niekam inam. Prípadné problémy môžete nechať vyriešiť automaticky, ale potom by to už nebol Command & Conquer.

Ak je aj kampaň krátka, Global Conquest dobu hrania výrazne naťahuje, navyše treba ešte raz spomenúť multiplayer. Inak zostáva všetko po starom. Na mapu sa pozeráte klasickým (prehľadným) izometrickým spôsobom a hoci môžete rotovať a mierne zoomovať, nie je to však klasické 3D. Vyzerá to pekne, mierne archaicky, ale práve to je možno dôvod, prečo to oko hráča poteší. Do čoho sa oplatí poriadne kopnúť, je umelá demencia jednotiek. Vašich i nepriateľských. Návrat do minulosti v hrateľnosti sa v tomto smere konať nemusel, pretože zo stupídneho myslenia jednotiek sme už akosi vyrástli. Sú tu síce možnosti nastavenie správania sa jednotiek, ale to je nedostatočné, takže sa neraz stane, že do jedného tanku vám ládujú olovo nepriatelia a jeho kamaráti vedľa popíjajú pivo a ignorujú šarvátku. Musíte všetko sledovať, pekne poslať všetkých na inkriminované miesto, prikázať im, nech láskavo strieľajú aj oni a neflákajú sa. Ako za starých časov.



V konečnom dôsledku je to klasika klasiková a pokým vám Tiberium Wars padlo do oka a bavili ste sa, určite nad Kane´s Wrath porozmýšľajte. Minimálne preto, aby ste sa využili možnosť zapojiť sa do betatestu Red Alertu 3, ktorá vám bude automatiky ponúknutá. Oplatí sa spomenúť ešte české titulky. Sú fajn, teda fajn boli, pokým nejakým záhadným bugom nezačali vypadávať písmenká z titulkov, takže bolo nutné sústrediť sa na dabing. Kane´s Wrath je pre fanúšikov. Datadisk neponúka nič prehnane nové, ale vo svojej podstate ide o nádherný návrat do dôb nedávnych, kedy nám príliš nezáležalo na sofistikovaných taktických postupoch. Niekto môže nadávať, že zostáva všetko pri starom a séria sa nikam neposúva, no vadí to vôbec niekomu? Je nutné ísť smerom k novému prúdu stratégií len preto, že tam smerujú ostatní? Nech je Company of Heroes akokoľvek bojovo atmosferické, nech to vo World in Conflict úžasne búcha a všetko plynie ako po masle, nech sa stratégovia chytajú za hlavu pri stupídnom posielaní mora jednotiek na istú smrť, Kane´s Wrath si zachováva čistý štít a ponúka úžasnú zábavu v tradičnom štýle. Komu to nestačí, nech sa po tomto prídavku pozerá rovnako - ako prehliadal Tiberium Wars, môže aj datadisk. Ostatní zbystrite pozornosť. Alebo ak to chcete počuť inak: Kane´s Wrath mňa osobne donútil poobzerať sa po kompilácii predošlých dielov (či už First Decade alebo Saga – tá prvá je bez Tiberium Wars a Kane´s Wrath bez pôvodnej predlohy nespustíte) a nabehnúť do obchodu, bachnúť peniaze na stôl a kúpiť si ju. Dosť bolo vážnych stratégií, ide sa hodovať.