Mobily sú nebezpečný odpad, nepatria do koša

Viac ako 320 kilogramov starých mobilných telefónov vyzbierala v minulom roku spoločnosť Orange. Ako pre agentúru SITA uviedol jej hovorca Richard Fides, Orange spätný zber mobilných telefónov robí už niekoľko rokov. Ide totiž o nebezpečný odpad.

25. apr 2008 o 8:28 (sita)

Fides vysvetlil, že každý, kto si príde vyzdvihnúť od Orangeu nový mobil, mal by odovzdať starý. Recykláciu pre Orange realizuje organizácia, ktorá na to má oprávnenie a spĺňa legislatívne a bezpečnostné požiadavky.

Ako ďalej informoval Fides, zákazník môže svoj starý mobil kompletne aj s batériou odovzdať do špeciálne upravených kontajnerov na všetkých predajných miestach Orangeu, ktorých je na Slovensku dokopy 174. Fides si myslí, že dôležité v tomto smere je aj povedomie verejnosti o možnostiach odberu telefónov a recyklácie nebezpečného odpadu. "Preto zákazníkov informujeme aj na predajných miestach, cez zákaznícku linku, internet, na plazmových obrazovkách v predajniach či prostredníctvom informačných letákov," uviedol.

Na otázku, či spoločnosť Orange neuvažuje charitatívne a neplánuje staré telefóny rozdať ľuďom, ktorým by sa zišli, Fides odpovedal: "Nie, s telefónom, ktorý zákazník prinesie, narábame ako s nebezpečným odpadom, ktorý ide ďalej na recykláciu."

Zákazníci T-Mobilu môžu na rozdiel od Orangeu odovzdávať staré mobilné telefóny len na jednom mieste na Slovensku, a to v bratislavskom nákupnom stredisku Polus. T-Mobile momentálne zvažuje rozšíriť zberné miesta do viacerých predajní po celom Slovensku. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca spoločnosti Andrej Gargulák. "V súčasnosti evidujeme veľmi malý záujem o odovzdávanie starých mobilných telefónov," povedal a dodal, že podľa neho je to zapríčinené predĺžením životného cyklu telefónu, pretože ten po skončení akcie u zákazníka väčšinou nájde svoje ďalšie uplatnenie v rodine alebo u blízkych.

Hovorca Orangeu Richard Fides zdôraznil, že do ich kontajnerov môžu staré nepoužívané mobilné telefóny vhadzovať aj zákazníci iných mobilných operátorov. Podobné podmienky má aj tretí mobilný operátor na Slovensku, O2. Ako pre agentúru SITA uviedol jeho hovorca René Parák, zákazník ktoréhokoľvek mobilného operátora môže do ktorejkoľvek predajne O2 priniesť starý telefón. Spoločnosť O2 počet telefónov nijako nelimituje a postará sa o ekologickú likvidáciu.