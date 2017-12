Microsoft možno stiahne ponuku na kúpu Yahoo

Microsoft je pripravený stiahnuť ponuku na kúpu Yahoo, ak sa obe strany nedohodnú na cene. Dnes to povedal výkonný riaditeľ najväčšieho svetového výrobcu softvéru Steve Ballmer.

24. apr 2008 o 7:25 TASR

Miláno 23. apríla (TASR) -

Ballmer uviedol na technologickej konferencii v Miláne, že neočakávane dobré výsledky Yahoo zverejnené v utorok nezmenili názor Microsoftu na hodnotu internetového koncernu. Microsoft sa snaží prevziať Yahoo, aby zvýšil svoju konkurencieschopnosť v oblasti webového vyhľadávania voči jednotke v brandži Google. Softvérový koncern však nie je ochotný zaplatiť premrštenú sumu.

"Sme pripravení pokračovať aj bez fúzie s Yahoo," povedal Ballmer. "Myslíme si, že najlepší spôsob, ako sa dostať ďalej, je spojenie s Yahoo. Dúfam, že sa to podarí. Ale ak nie, ideme ďalej. Čas sú peniaze. Jasne sme to vyjadrili v našom poslednom liste, ktorý sme poslali."

Ballmer uviedol v liste datovanom 5. apríla a adresovanom predstavenstvu Yahoo, že "teraz nastal čas" rokovať o konečných podmienkach transakcie. "Ak neuzavrieme dohodu v priebehu najbližších troch týždňov, budeme nútení predložiť túto záležitosť priamo vašim akcionárom, ktorých sa pokúsime presvedčiť, aby zvolili nové predstavenstvo," uviedol Ballmer. Lehota stanovená v liste vyprší v sobotu.

Ballmer tiež pohrozil znížením ponuky, ak sa Yahoo nedohodne do stanoveného termínu. "Bude to mať nepriaznivý vplyv na hodnotu vašej spoločnosti z našej perspektívy, čo sa odrazí v podmienkach nášho návrhu."

Microsoft predložil nevyžiadanú ponuku na prevzatie Yahoo 31. januára. Internetová spoločnosť ju odmietla ako neprimeranú. Rokovania medzi oboma spoločnosťami uviazli na mŕtvom bode potom, čo Yahoo odmietlo ponuku Microsoftu ako príliš nízku. Predstavenstvo Yahoo dospelo jednomyseľne k záveru, že ponuka nie je v najlepšom záujme jej akcionárov. V stanovisku Yahoo sa uvádza, že ponuka "výrazne podhodnocuje" spoločnosť.

Najväčší softvérový koncern na svete ponúkol 31 USD (629,10 Sk) za akciu Yahoo. V čase predloženia ponuky to bolo 62 % nad burzovou hodnotou akcie internetového koncernu. Prípadná kúpa sa mala vyplatiť na polovicu v akciách Microsoftu a v hotovosti. Pôvodná hodnota ponuky predstavovala 44,6 miliardy USD, odvtedy však klesla v dôsledku oslabenia akcie Microsoftu.

V prípade uskutočnenia akvizície by fúzia vytvorila rivala jednotke v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernu Google. Tiež by to bola najväčšia fúzia dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti počítačových technológií. Microsoft niekoľkokrát vyhlásil, že jeho ponuka bola férová.

Informovala o tom agentúra Reuters.