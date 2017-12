Právnik Jack Thompson znovu útočí na Grand Theft Auto

23. apr 2008 o 18:05 Ján Kordoš

Tentoraz však Jack zaťal na citlivú strunu. Poslal otvorený list matke prezidenta spoločnosti Take Two, Straussa Zelnicka, v ktorom sa pýta, či vie, čo je syn vôbec robí. Podľa Thompsona totiž vydáva simulátor vraha, ktorý podporuje násilie u hráčov, pretože môžete strieľať do policajtov. Navyše do ich hláv! A tie virtuálne postavičky môžu zomrieť! Psychopati hráči potom neváhajú a strieľajú policajtov (viď. prípad v štáte Alabama a mnohých iných masakrov na školách, za ktoré môže samozrejme GTA, pretože... pretože!!!). Navyše Grand Theft Auto podporuje nielen násilie, ale rozširuje aj pornografiu. Matky sa zároveň pýta, či schvaľuje to, že jej syn propaguje tieto nástroje diabla a či je spokojná s tým, čo vychovala. Jednoducho perla nad perlu.

Pri všetkej úprimnosti sa nedá zdržať smiechu, odporúčame Jackovi, aby si konečne GTA už aj zahral a možno zistí, že to nie je len o strieľaní a násilí, ale to by si zrejme narušil imidž jediného záchrancu sveta pre skazenými hrami.

