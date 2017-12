Bully: Scholarship Edition - školská šikana za jedna mínus

Hneď na úvod je však nutné upozorniť na fakt, že hoci hráte za 15-ročného fagana, nie je to titul, ktorý by bol vhodný tejto vekovej skupine. I z pohľadu násilných i z nadhľadu, ktorým sa Bully prezentuje. Nech to znie akokoľvek arogantne a pasívne, šikana tohto spôsobu je vcelku poučná. Hlavným hrdinom je Jimmy Hopkins, ktorý bol vyhodený už zo siedmych škôl pre svoje nevhodné a agresívne správanie. Nie práve najlepšia vizitka. Kto za to taktiež môže, je mierne naznačené v intre. Jeho matka s nevlastným otcom ho odvážajú na celý rok do Bullworth Academy a so smiechom sa s ním lúčia a odchádzajú si užívať dlhú dovolenku bez nedospelej otravy, ktorá im len zavadzia. Bullworth Academy vyzerá na prvý pohľad priemerne, ale hneď prvá skúsenosť so sekretárkou riaditeľa poukáže na ďalší fakt, veľmi dobre známy i z našich škôl, skromne nazvaný „ritný alpinizmus“. Dotyčná slečna (určite nie pani, skôr panna) svojho nadriadeného platonicky alebo dokonca až maniakálne miluje. Nasleduje prvé stretnutie s ostatnými študentmi a zistíte, že raj na zemi to nebude a kto chce prežiť, musí zaťať päste.





Tak to jednoducho medzi mladými funguje a niektorí sú vyššie a niektorí zas nie. Všetci žiaci sú rozdelení do skupín, ktoré sa navzájom nemajú práve v láske a každodenné konflikty vás po nejakej tej hodinke hrania neprekvapia. Sú tu typickí drsňáci v kožených bundách, ktorí majú silné slová, šprti so svojou zákernosťou, nafúkanci s vyššie postavených rodín (biela košielka, vždy perfektný účes a chýba už len sveter s jelenčekom.. ale ten si môže dovoliť len Jimmy, viď. obrázok vyššie) alebo športovci so svalmi miesto rozumu. Zastúpenie je v podobe oboch pohlaví, navyše po dohraní prvého aktu vedeniu školy potvrdíte, že brány školy pre vás nemusia byť zatvorené a dostanete sa aj do blízkeho mesta, kde sa vám otvoria nové, netušené možnosti. Zo začiatku sa však budete trápiť výhradne v škole a to z pohľadu kamery umiestnenej za vašim chrbtom. Čakajú vás nielen príbehové úrovne, ktoré musíte nutne splniť pre postup ďalej, mnoho ich je dobrovoľných a môžete ich ignorovať. Niekto v škole napríklad od vás chce, aby ste niečo niekomu doručili, prípadne mu zabezpečili ochranu pri ceste na internát. Celý svet Bully je vo svojej podstate úplne voľný a môžete si robiť, čo uznáte za vhodné a tvorcovia to dovolia. Nikto vám nebude brániť v kopaní do lopty, balení dievčat a následnom bozkávaní alebo pôjdete ako poslušný žiak do školy. Desiatka predmetov je rôznorodá, založená na minihrách a možno to bude prekvapenie, ale do školy pôjdete radi.

Ono tá voľnosť je vo svojej podstate obmedzená z morálnych dôvodov. Vstávate vždy o ôsmej ráno, škola začína o deviatej a druhé vyučovanie zas o jednej, a hoci sa môžete flákať, v tomto čase po vás idú prefekti alebo v prípade poflakovania sa v meste policajti. Chodenie poza školu sa nevypláca, no vo svojom voľnom čase sa môžete vybrať kamkoľvek chcete, hoci aj do mesta zarobiť si nejaké peniaze rozvážaním novín či doručovaním zásielok. Jednoducho si žijete študentský život neplnoletého v pomerne bizarnom prostredí. Nie sú tu žiadne strelné zbrane, nikoho nemôžete zabiť, len ho jednoducho zraníte a on buď utečie alebo leží na zemi. Aj keď to znie pomerne drsne, skúste sa zamyslieť, či dnešná mládež nepoužíva rázne metódy začlenenia sa do skupín. Netreba do bližšie rozpitvávať, v Bully totiž vystupuje hlavne humor a ironický nadhľad. Komunikujete s okolím, získavate nové predmety, učíte sa v škole – jednoducho ojedinelý počin na hernej scéne v podobe otvoreného sveta násťročného žiaka s nepeknou minulosťou. A že to nielen znie dobre, ale dokonca aj funguje, sa dozviete v hodnotiacej časti.



GRAFIKA 6 / 10

Grafické spracovanie je pri všetkej úcte zo všetkých položiek najhoršou časťou. Nielenže je príliš obyčajné, ono z neho priam srší prevod z dnes už nevýkonnej PS2 na silnejšiu konzolu, pričom vzhľad upravený pre potreby vyššieho štandardu nebol. Rozlíšenie sa síce zdvihlo a hra vyzerá na prvý pohľad dobre, scény a jednotlivé prostredia sú nesmierne rôznorodé a zaujímavé, avšak práve ich spracovanie, miera efektov a nedetailných textúr robí z grafiky len ľahko prehliadnuteľnú položku. Postáv, ktoré pri svojich potulkách stretnete, je len zopár druhov a časom začnete šalieť z toho, že na každom druhom kroku vidíte rovnakú postavu. Akoby ich jedna mater mala alebo sa medzi sebou párili rodinní príslušníci – mimochodom jedna z dievčenských postáv sa narodila na svet ako dieťa bratranca a sesternice, aby sa zachovala krv rodu... ďalší vtípek, ktorý je bizarný, ale ono napríklad už len historický pohľad do uhorských dejín napovedá, že techtle-mechtle medzi panovníkmi neboli práve morálne. Späť k téme, spracovanie je slabé, čo vlastne vidíte aj sami na obrázkoch. V pohybe to vyzerá o niečo lepšie, no stále budete mať pocit akéhosi low-end spracovania. Animácie pohybov sú vopred nadefinované, je ich len niekoľko, takže to občas pôsobí príliš umelo, občas sú niektoré textúry akoby spred 10 rokov - hranaté, s príliš fádnou paletou farieb. Jednoducho je vidno, že hra vznikla najprv pre Playstation 2 a až potom sa začalo uvažovať o konverzii pre novšiu platformu. Nesmiete sa však dať len mierne nadpriemernou grafikou odradiť, ona vôbec neuráža a davy naklonovaných ľudí napokon začnete prehliadať, pretože je tu mnoho miest, ktoré môžete preskúmať. Voľba medzi pomerne veľkou rozlohou a tým pádom aj rozmanitosťou a obyčajnosťou, ba priam až primitívnou grafikou, napokon vyhrala pestrosť prostredí. Z grafiky si určite oči nevyočíte, o tom však Bully vôbec nie je. K technickému spracovaniu však patrí aj doba nahrávania. Tá niekoľko sekúnd trvá a nahráva sa každý vstup/výstup do budovy, dverí, pri plnení úlohy a tak ďalej. Svet síce je otvorený celý a máte ho prístupný bez zbytočných loadingov, no prechod medzi exteriérmi a interiérmi vás bude trápiť.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie je jednoduché, s neustálou nápovedou, vždy je vám vopred predstavené, čo a ako máte robiť. V prípade niektorých predmetov (=minihier) musíte stláčať vopred vybrané tlačidlá alebo sa sústredíte na presnosť, no vždy viete, ako to máte ovládať. A to jednoducho a prirodzene. Jednotlivé parametre na obrazovke nebránia vo výhľade, dôležité informácie si vyvoláte z menu (mapa, sociálne aktivity, štatistiky, úlohy a more ďalších ako školské úspechy). Čo by však potrebovalo prepracovať, je jednoduchšie mierenie: na prepnutie sa do pohľadu so zameriavačom (na hádzanie vajíčok na autá či strieľaní z praku kameňmi do okien alebo neutrálnom fotení – nie výstrihov spolužiačok) musíte stlačiť krížový ovládač. Je to nepraktické, pokým musíte reagovať rýchlo. Taktiež aktívna voľba predmetu, ktorý budete využívať, nie je najlepšia, musíte totiž skrolovať pomocou tlačidiel LB a RB. Kruhové menu by bolo omnoho praktickejšie, takto niekedy trvá, kým sa dostanete k požadovanému predmetu. Inak držíte gamepad pevne v rukách a užívate si.



HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hodnotenie hrateľnosti je tentoraz o niečo dlhšie, než tomu býva zvyčajne. Možností ako sa pri Bully zabaviť, je skutočne neúrekom a práve preto sa oplatí to vyskúšať. Príbeh sa rozvíja postupne, cez rozsiahle akty, rozdelené aj ročnými obdobiami. Úlohy sú pestré a vy si pripadáte ako v skutočne žijúcom svete. Nadhľad si však musíte zachovať v každom prípade. Niektorí učitelia sú skutočne nepríjemní a doslova sa tešia z neúspechu žiakov, učiteľ angličtiny je alkoholik a je mu celé štúdium vlastne ukradnuté, pretože učí bandu idiotov. Miestna kuchárka si občas kýchne do jedla a hygiena je v jej rebríčku hodnôt na úplnom dne. Rozdelenie do spoločenských tried si všimnete ihneď a po prvom rozhovore so slečnou „s vyšším levelom“ budete vedieť, že niektorí ľudia môžu mať v hlave aj na*****, ale prestíž ich posúva ďalej v spoločenskom rebríčku. Okrem toho tu je aj niekoľko smutných príkladov, dobre známych z reality. Silnejší ubližuje slabšiemu, pri nevhodne zvolenom oblečení (váš šatník môže pozostávať až z 250 kusov oblečenia!) sa vám ostatní vysmievajú a keďže ste nová tvár na škole, na začiatku si každý do vás rád kopne. Doslova. Priatelia, ktorí sa tak spočiatku tvária, môžu nimi byť len naoko a ich silné reči sa rovnajú žiadne skutky. Vtedy vypláva na povrch posolstvo, kedy sa meníte z detského gangstra na normálneho mladého muža, ktorý presadzuje tú správnu vec. Nie americkým štýlom neotrasiteľného hrdinu, ale jednoducho pomôžete slabšiemu spolužiakovi, ktorého cestou z knižnice čaká banda nagelovaných pankhartov so zázemím bohatých rodičov. Dáte im po držke, verejne ich zneuctite (žiadne močenie, ide o špeciálny atak, napríklad vyfackanie vlastnými rukami, či potretie tváre zaslinenou rukou) a máte sympatizanta, hoci zo strany šprtov.

Tieto princípy sú nenápadné, ale omnoho viac uveriteľné, akoby ste mali čestne kráčať po vopred pripravenej ceste. Výber je pri tom na vás: tlstému dievčaťu niekto ukradol bonboniéru, vrátite jej ju alebo po „dobrovoľnom odovzdaní od zlodeja“ si na nej pochutnáte? Na bonboniére... aby nedošlo k omylu. Alebo pomôžete angličtinárovi, aby nedostal padáka a nájdete jeho dôkazy (prázdne fľaše) po celej škole? Možností a úloh je nesmierne mnoho a nech to znie akokoľvek bizarne, hoci mlátite iných študentov (nie však bezdôvodne, inak po vás idú prefekti), stále cítite z hry aj akési posolstvo podané nenápadne, ale vierohodne. Pretvárka dospelých a skrývanie sa za nedosiahnuteľné ideály robí teda z Jimmyho jednu z tých lepších postáv. Nie je to hora svalov, ale dokáže vás aj napriek svojmu vzhľadu donútiť k myšlienke, že je vlastne fajn chalan, čím on aj je, len v drsnom prostredí musí riešiť niektoré problémy trochu inou cestou. Ak k tomu patrí ukradnutie tajného denníku spolužiačky, ktorý jej zabavila nepríjemná učiteľka, tak to treba akceptovať. Taká je realita života, žiadne sladké cukríky sa tu nerozdávajú, maximálne tak kvety, za ktoré zinkasujete od druhej osoby bozk. A bozkávať sa treba, pretože sa vám doplní zdravie! Ďalší z fajn nápadov.



Ako však prebieha bežný deň? Ráno vstanete, zvolíte si vhodné oblečenie do školy (v opačnom prípade nebudete mať najlepšiu povesť na škole, prípadne sa vám ostatní budú smiať), trochu si zajazdíte na skate (okrem toho tu máme aj bicykel, vyskúšať si môžete aj motokáry... tu sa dá vyblbnúť až neskutočne) po okolí alebo zahráte na automate jednu jednoduchých arkád. Prídete do školy a čaká vás desiatka predmetov, ktoré sú postupne pred vás predkladané. Prejdeme si len niektoré, pretože podrobný rozbor každej z nich by bol neúnosne náročný na počet znakov a všetko to nájdete v manuáli. Matematika vás donúti v rýchlom čase vybrať z troch odpovedí jednu správnu na matematické zadanie, pri chemických pokusoch stláčate dané klávesy, inak sa pokus nepodarí, na hudobnej ide o rytmickú hru (a výsledný chaos stojí za to), pri športe si zabojujete alebo zahráte vybíjanú a nasledujú iné podivnosti. Jedným z najlepších je angličtina, kde máte k dispozícii niekoľko písmen, z ktorých musíte poskladať za určitý časový limit čo najviac slov. Pre našinca náročné, keďže anglické scrabble nie je u nás pravidlom, ale precvičíte si cudzí jazyk a naučíte nové slovíčka. Biológia je zameraná na pitvanie a pripomína to lekársku hru z Nintenda DS (Trauma Center). Používaním štyroch nástrojov (skalpel, pinzenta, špendlíky a lupa) najprv zvieratko otvoríte, nájdete zadaný orgán, vyrežete ho a hodíte na podnos. Potom je tu fotenie alebo dielne či umenie. Všetko je celkom zaujímavé a ak sa vám úlohu nepodarí splniť, nič sa nedeje, po určitom čase sa predmet znovu zopakuje a máte ďalšiu šancu bez postihov. Ak ste úspešní, postúpite o úroveň vyššie (každý predmet má päť levelov) a získate nejaký bonus, takže vám dobré učenie sa vylepší bozkávanie (pribudne viac zdravia) alebo dokážete lepšie komunikovať, či rozdávať údery.

Škola je zábavná, je to fajn a ak vám niektorí z predmetov nesadne, môžete ho ignorovať, neprísť na hodinu, niekde sa zašívať, nikto vám to o hlavu neotrieska. Ostatných možností je more. Čo more, je ich toľko, že sa nebude hnať za plneným príbehových úloh, ale si budete dni kľudným tempom. Prvý akt patrí medzi menej zábavné, pretože máte zatvorené brány do mesta, preto odporúčame čo najrýchlejšie touto časťou preletieť, pretože potom sa začína skutočná jazda. Môžete začať zarábať peniaze roznášaním novín: jedna z minihier, kde na bicykli za určitý čas musíte trafiť istý počet schránok dennou tlačou. Alebo choďte kosiť trávnik, vyhrajte všetky preteky motokár, či odomykajte si archievmenty, ktoré sú výzvou, ale zároveň sú dosiahnuteľné. Prítomný je tu napríklad aj zábavný park, kde nejakú tú minútu môžete stráviť, pretože výhrou sú špeciálne lístky, ktoré v miestnom obchode môžete zameniť za zaujímavé predmety. Jednoducho paráda a o zábavu tu nie je núdza. Navyše platí večierka, takže po meste sa môžete promenádovať do 23 hodiny, potom po vás snoria prefekti a policajti s baterkami. Ukrývať večne sa nemôžete, o druhej v noci totiž Jimmy zaspí od únavy i na chodníku a vstávanie to nie je príjemné. Žijete školský život so všetkými kladmi i zápormi a práve pomerne veľká voľnosť a sloboda v rozhodovaní robí z Bully vynikajúcu zábavu, ktorá nie je v hernom biznise pravidlom. Navyše je to originálne, bavíte sa a nepostrehnete ako beží čas. Jedinou vadou je, že hra padá, mrzne a to naštve. Viac než 2/3 odchodov z hry boli v našom prípade nevynútené. Slušne povedané to mierne rozhodí i toho najväčšieho flegmatika.

MULTIPLAYER

Nájdete ho tu, ale nie je radšej ani hodnotený a ani vás nebudeme nútiť spúšťať ho, pretože ide o sadu minihier v offline režime, kde súperíte proti kamarátovi. Žiadny online svet, to vypustite z hlavy a rovnako aj multiplayer ako taký.

ZVUKY 8 / 10

V škole, v meste, v učebniach, proste úplne všade to žije, ticho začujete maximálne tak vo svojej izbe, kde si chcete užiť súkromie. Dabing všetkých postáv je podarený, počet fráz nadmieru rozmerný, hlasové prejavy uveriteľné. Takto dajako sa dá predstaviť funkčný žijúci svet, v ktorom sa vždy niečo deje a ľudia nechodia ticho so skleneným pohľadom. Obzvlášť podarené sú čvachtavé zvuky pri pitvaní alebo niektoré narážky učiteľov. Skvelý dabing.

HUDBA 7 / 10

Nevtieravé a jednoduché melódie sa budú nachádzať na pokraji vášho vnímania, no keď začnete registrovať ticho, prídu na rad práve tieto pomerne primitívne a kratučké hudobné slučky. Nejde o nič objavné, žiadne licencované skladby, skôr o skladbičky, ktoré akoby vypadli z niektorých úspešných seriálov typu Zúfalé Manželky.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Ľudia okolo vás sa snažia chovať prirodzene, niekedy je to však príliš strojené, v tomto zapracoval vek pôvodnej verzie, takže k dokonalému davu ako sme mohli vidieť napríklad v Assassin´s Creed to má ďaleko. I tak sa však neustále niečo deje: meškajúci študenti bežia na hodiny, niektorí sa rozprávajú, iní chodia do svojich schránok (ktoré môžete vykrádať), prípadne funguje dokazovanie si vlastnej sily na slabších jedincoch v prípade virtuálnych postáv. Tieto predskriptované situácie majú modelovať žijúci svet, no skutočne inteligentné chovanie uvidíte málokedy. Nie, že by to vadilo, pretože AI je viditeľná výhradne pri súbojoch a utekaní pred ochrannými zložkami či obyčajnými ľuďmi, ktorým ste vyviedli nejakú lumpáreň. A tá teda príliš inteligentná nie je. Naháňačky ľahko pretavíte vo svoj prospech, súboje sú až na niektoré špeciálne pomerne jednoduché a všetkým prechádzate poľahky. Neznamená to však, že vám bude stačiť na dohranie jedno popoludnie. Práve v tom je jeden veľký a neoceniteľný klad hry. Môžete si užívať neskutočne dlho, niekoľko desiatok hodín alebo pôjdete len po línii príbehu a do takých 20-25 hodín to máte i s menšími odbočkami hotové. Výzva splniť všetko na sto percent je však veľká, motivácia nechýba, tak prečo si mladý život nevychutnať? V tomto je cítiť rukopis autorov, podpísaných pod fenomenálnym GTA. Pozícia sa ukladá len na špeciálnych miestach k tomu určených, čo je v kombinácii s nestabilitou dosť tvrdý oriešok. Frustráciu však pri hraní takmer nezažijete, obtiažnosť predmetov sa zvyšuje postupne a čo sa zo začiatku zdá byť ako nesplniteľné, napokon zvládnete tesne pred vypršaním časového limitu.