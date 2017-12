Česká Telefónica vyplatí dividendy vo výške 16 miliárd

Akcionári spoločnosti Telefónica O2 Czech Republic na riadnom valnom zhromaždení rozhodli o vyplatení dividend vo výške 16,104 miliardy českých korún.

22. apr 2008 o 10:05 SITA

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - Akcionári spoločnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v pondelok, rozhodli o vyplatení dividend vo výške 16,104 mld. CZK. Ako česká Telefónica informovala, vyplatené dividendy pochádzajú z časti zisku za rok 2007, a to v objeme 9,663 mld. CZK a z časti rezervného fondu, ktorú spoločnosť môže použiť podľa svojho uváženia vo výške 6,442 mld. CZK. To predstavuje dividendu vo výške 50 CZK na akciu pred zdanením. Čistý konsolidovaný zisk českého operátora za minulý rok predstavoval 10,386 mld. CZK, čistý nekonsolidovaný zisk bol vo výške 11,894 mld. CZK.

V prvom štvrťroku tohto roka evidovala česká Telefónica výnosy v celkovej výške 15,4 mld. CZK, čo predstavuje medziročný nárast o 1,5 %. Prevádzkový zisk firmy dosiahol 3,4 mld. CZK a čistý zisk 2,4 mld. CZK. Čistý zisk telekomunikačného operátora tak medziročne vzrástol o 5,4 %. Ako spoločnosť ďalej informovala, výdaje na investície tvorili v prvom kvartáli 806 mil. CZK, čo je oproti prvému kvartálu 2007 menej o jedno percento.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je integrovaným operátorom v Českej republike, ktorý vznikol v roku 2006 zlúčením prevádzkovateľa pevných liniek Českého Telecomu, a.s. a mobilného operátora Eurotel Praha, s.r.o., do jednej telekomunikačnej spoločnosti. Firma v súčasnosti prevádzkuje viac ako 7 mil. mobilných a pevných liniek. Telefónica na Slovensku pôsobí prostredníctvom divízie Telefónica O2 Slovakia s.r.o., ktorej licencia nadobudla platnosť 7. septembra 2006. V rámci medzinárodnej skupiny patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine Telefónica O2 Europe.

(1 CZK = 1,291 SKK)