Microsoft vypína nelegálnu Vistu

Boj proti pirátom sa pritvrdzuje. Tí, čo využívajú na svojich počítačoch nelegálne inštalácie Visty, by mali počítať s tým, že do mesiaca je s výstrahami koniec. Systém sa po každej hodine automaticky zablokuje.

21. apr 2008 o 10:42 Milan Gigel, (mg)

Ak modul pre overenie pravosti systému zistí, že licencia nie je v poriadku, každý deň sa objaví informačné okno s výstrahou, do ktorého je možné vpísať kľúč novozakúpenej licencie. Ak do 15 dní nebude používateľ na výzvy reagovať, frekvencia zobrazovania sa zmení a upozornenie bude na obrazovke každú hodinu. To môže podstatne narušiť používateľský komfort a motivovať používateľa k tomu, aby systém legalizoval. Podľa dostupných informácií bez inštalácie a starostí.

Tí, čo budú ignorovať výstrahy ďalších 15 dní, sa dočkajú stavu, kedy bude funkčnosť systému obmedzená. Znamená to, že po hodine práce sa systém zablokuje a bez reštartu nebude pokračovanie v práci možné. Nový mechanizmus vypínania bude distribuovaný prostredníctvom záplaty, takže tí, čo systémy neaktualizujú, zostanú mimo jeho účinku.

Doplnené 24.4.2008 : Akcia, ktorá bola pôvodne avizovaná iba pre Českú Republiku bola rozšírená i na Slovensko.