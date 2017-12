Sony vyrobí v Nitre tri milióny televízorov

Japonský výrobca elektroniky Sony už ukončil sťahovanie výrobných liniek z trnavského závodu do Nitry a do konca roka tu plánuje vyrobiť tri milióny televízorov.

16. apr 2008 o 19:35 ČTK

Nitra 16. apríla (ČTK) -

ČTK o tom informovala hovorkyňa podniku Helena Windischová. Podľa nepotvrdených informácií ČTK by výrobná kapacita závodu mala v budúcnosti stúpnuť na päť miliónov kusov televízorov ročne.

"Sťahovanie výrobných liniek je už ukončené," povedala Windischová. V Trnave podľa nej ešte zostala výroba niektorých komponentov televíznych prijímačov.

Nitriansky závod Sony bude podľa hovorkyne vyrábať LCD televízory rôznych veľkostí obrazoviek. Pri plnej kapacite výroby zamestná firma 3000 až 3500 ľudí.

Ďalšie plány, ktoré by mohli zahŕňať aj zvýšenie výrobnej kapacity, by mal podnik zrejme predstaviť na tlačovej konferencii koncom mesiaca.

Spoločnosť rozhodla o výstavbe nového závodu približne za 2,4 miliardy korún v septembri 2006, prvé televízory začali skúšobne montovať v auguste minulého roka a časť liniek spustili v októbri.

Okrem výrobnej haly vyrastie v nitrianskom priemyselnom parku aj logistické a distribučné centrum za 890 miliónov korún.

LCD televízory vyrába na Slovensku aj juhokórejský Samsung v Galante. Samsung okrem toho spustil vo Voderadoch pri Trnave výrobu LCD modulov, ktoré by mali smerovať do sesterského závodu v Galante aj do nitrianskeho Sony.