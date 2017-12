Na dovolenke zabudnite na SMS

VLANI STÁLA MINÚTA HOVORU Z KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE AJ 60 KORÚN. TERAZ JE TO MENEJ AKO TRETINA

Aj keď volania z dovolenky v Európe zlacneli, z iných krajín sú ceny stále vysoké. Často je teda výhodnejšie poslať textovú správu, no nie SMS, ale MMS. Vojde do nej viac textu a navyše aj dovolenková fotografia.

17. apr 2008 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Až v tejto letnej sezóne pocítia Európania, ktorí pôjdu na dovolenku do zahraničia, na svojich peňaženkách reguláciu roamingových hovorov. Kým na vlaňajšej dovolenke platila väčšina používateľov zo Slovenska za minútu hovoru domov aj vyše 50 korún, tento rok je to najviac 19,60 koruny. Táto cena platí bez ohľadu na to, ktorého operátora si cestovateľ v krajine zvolí a nemusí ani sledovať hodinky, aby volal v slabej prevádzke.

Európsky roaming, ako regulovanú tarifu operátori nazvali, však neplatí vo všetkých dovolenkových destináciách. Za 19,60 sa dá volať len z krajín Európskej únie, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Z obľúbeného Chorvátska už stojí jedna minúta hovoru na Slovensko 46 až 58 korún. Eurokomisia limituje aj maximálnu cenu za minútu prijatého hovoru – je to 9,60 koruny.

Slovenskí operátori Orange a O2 sa držia maximálnych regulovaných cien, T-Mobile ich o 10 halierov podliezol.

Zabudnite na SMS

V rámci únie je väčšinou výhodnejšie zavolať, ako poslať SMS správu. Tá stojí v krajinách únie zhruba 12 korún, no vojde do nej len 160 písmen. Preto sa viac oplatí poslať MMS správu, do ktorej sa vojde omnoho viac textu a navyše aj dovolenková fotka. Ceny SMS a MMS stoja v T-Mobile a O2 rovnako, v Orangei je dokonca MMS odoslaná na mobil v sieti Orange lacnejšia ako SMS.

Volanie mimo EÚ

Kto cestuje na dovolenku do krajiny mimo Európskej únie, však musí počítať s výrazne drahšími minútami. Okrem Chorvátska, kde sú v lete zvyčajne výhodné akcie, chodia ľudia zo Slovenska často aj na sever Afriky do Egypta, Maroka či Tuniska. V týchto krajinách sa za minútu hovoru platí 82 až 118 korún. Výnimkou je Egypt pre klientov O2, tí platia za minútu hovoru spod pyramíd 77 korún.

Podobná situácia je aj v menej navštevovaných krajinách ako Kuba, Thajsko, či usporiadateľskej krajine olympiády Číne.

Klienti najmladšieho operátora O2 sa musia uspokojiť s menším počtom krajín, v ktorých môžu využívať jeho služby. Na dovolenku mimo krajín Európy preto odporúčame vziať si mobil od Orangeu alebo T-Mo­bilu.

Akcie ešte len prídu

Mobilní operátori zatiaľ nepredstavili letné dovolenkové akcie na volania a SMS správy zo zahraničia. Tie zväčša za mesačný poplatok ponúkali balík predplatených minút zo zahraničia. Jedna odchádzajúca alebo prichádzajúca minúta hovoru tak obvykle vyšla ešte výhodnejšie ako v rámci regulovanej tarify.

Akcie na volania zo zahraničia sa spravidla týkajú najnavštevovanejších krajín, ako je Chorvátsko a juh Európy.