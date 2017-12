Fallout 3 - život po nukleárnom výbuchu

Prešiel takmer rok od minulého preview a okolo hráčmi očakávaného Falloutu 3 sa objavilo niekoľko nových informácií, dokonca i hrateľná verzia, ktorú mali možnosť niektorí novinári otestovať. Preto sme sa rozhodli spraviť ďalší veľký sumár o tomto postapokalyptickom dobrodružstve, ktoré nás čaká a (dúfame) na konci novembra neminie. Trpieť by sme už dlho nemali, hra samotná je vo fáze dokončovania, momentálne sa všetko testuje, aby neboli priaznivci sklamaní a nováčikovia odchádzali z tohto predstavenia nadšení.

Keď pred niekoľkými rokmi odkúpila spoločnosť Bethesda práva na jedno z najlepších RPG, ktoré sa objavili (nezávisle na platforme) od umierajúceho Interplayu, okamžite sa ozvali pochvalné slová, no dlho sme nečakali ani nepríjemné narážky hardcore fanúšikov typu: čaká nás len Fallout v grafike Oblivionu, všetko sa bude neprirodzene lesknúť, súboje budú akčné a celé to jednoducho bude Fallout pripomínať len svojim názvom. Bolo veľmi obtiažne presvedčiť týchto hráčov o úplne inom pohľade na túto značku, pretože aj samotní tvorcovia z Bethesdy sú veľkí fanúšikovia pôvodných dvoch dielov a so známym menom pracujú s úctou. Vraj sa to podarilo a nebude to len tupé stláčanie útoku, ale o tom neskôr. Druhým problémom pre Bethesdu, bolo náročné prevedenie čisto PC RPG i na next-gen konzoly, v ktorých je podobný systém hrania jednou veľkou neznámou. Preto sa čakalo tak dlho, nepodarok nechcel nik riskovať.





Netreba sa obávať, všetko to známe a čo nás priťahovalo na predošlých dieloch, dostaneme aj tu. Len v novom kabáte s menšími úpravami. Takže skrátene: obrovský otvorený svet, mnoho možností ako postupovať ďalej, prepracovaný, ale pochopiteľný RPG systém, nukleárny holokaust a zničenú zem, nezameniteľne ironický humor, po krvi prahnúcich mutantov a postupne rodiacu sa novú civilizáciu. Znovu sa teda ponoríme do obdobia 50.rokov minulého storočia, kedy začala jedna atómovka naháňať druhú, červené gombíky boli stláčané ako o dušu a výsledok v podobe spustošenej Zeme na seba nenechal dlho čakať. Tentoraz však zamierime na východné pobrežie Severnej Ameriky, začiatok je umiestnený priamo do Washingtonu, kde by sme mali dostať odpovede na vcelku zaujímavé otázky: kam sa napríklad podela vláda a riadiace zložky štátov? Nejaká tá konšpirácia a nepríjemné odhalenie zrejme bude prítomné.

Začína ako dieťa – ako práve narodené bábätko rodičov Katherine a Jamesa (toho nadaboval Liam Neeson). Za nemluvňa však dlho "hrať" nebudeme, nech by to bolo akokoľvek originálne, vykonávanie potreby, jedenie a džavotanie či obzeranie si blýskavých predmetov by nám na dlho nevydržalo. Aj keď... Tento úvod však nie je samoúčelný, lež si zvolíme pohlavie, meno a niektoré vizuálne úpravy. Čas sa posúva ďalej a hráč si po roku života vyskúša ovládanie, zvolí svoje prvé schopnosti, ktoré si bude rozvíjať a samozrejme nazrie pod pokrievku známeho a funkčného systému SPECIAL (Strenght, perception, endurance, charisma, intelligence, agility a luck) na prezentovanie vlastností, do neskôr zainvestujete nejaký ten bodík po zvýšení svojej úrovne. Na deviate narodeniny dostanete však skutočný darček, hmotný. Ide samozrejme o technickú hračku PIPBoy, v ktorej nájdete nielen inventár, ale aj niekoľko ďalších maličkostí (ako napríklad mapa alebo zoznam úloh, popis známych nepriateľov a podobne), pomáhajúce vám v putovaní po svete. Tento systém postupného učenia sa je zrejme jedným z najlepšie spracovaných tutoriálov, aké budeme mať možnosť skúsiť. Praktické, interaktívne a prirodzené. Začiatok sa teda Bethesde jednoznačne podaril.



Príbeh sa posúva ďalej, váš otec odchádza z Vaultu preč (v útrobách týchto podzemných krytoch prečkali niektorí ľudia besnenie „tam hore“) a vy sa ho v dospelosti samozrejme vydávate hľadať von, kde to podľa niektorých obyvateľov Vaultu nie je vôbec bezpečné (čo vlastne vôbec nie je), no v kryte by to bola nuda a po prvom pohľade na zničené prostredie budeme určite ohromení. Preč je totiž izometrický pohľad, všetko je nádherne 3D a to sa ráta. Putovanie osamote by však nebolo dnes to pravé a okrem nepriateľov a občasne sa vyskytujúcich postáv, ktoré sa k vám na chvíľu pridajú, si získate priazeň jedného štvornohého spoločníka. Tým bude samozrejme pes, nazvaný Dogmeat, ktorý sa však nebude len pliesť pod nohami a vzbudzovať vo vás infantilné chúťky na citoslovcia typu ťu-ťu-ťu. Ide nielen o pomocníka v boji (má ostré zúbky a taký riadny bac labkou taktiež spraví svoje), ale dokáže napríklad aj doniesť vypadnutú zbraň nepriateľa. Taktiež ho môžete cvičiť a spraviť si z neho lojálneho pomocníka, či naopak ho nechať na pokoji alebo dokonca na toto neviniatko zaútočiť. Mal by sa vedieť dosť dobre brániť, ale to by bola určite škoda, keby všetci začali útočiť na zviera. Dokonca sa s ním budeme môcť aj komunikovať (žiadny super-rozprávajúci-pes, pôjde o váš monológ, zrejme chválenie a podobne). Inšpirácia Fable 2 sa nedá prehliadnuť.

Nepriatelia, na ktorých narazíte, budú bežne geneticky poznačení nukleárnym výbuchom. Okrem rôznych mutácií sa dočkáme aj akoby zombíkov – bývalých ľudí, ktorí dostali riadnu dávku radiácie, no prežili to. Súboje budú prebiehať real-time s možnosťou pauzy, kedy sa dostane k slovu špeciálny VATS (Vault-Tec Assisted Targeting System) systém, ktorý nahrádza práve boj na ťahy. Tento krok je určite kladom, pretože sa vám nemusí chcieť každý jeden súboj riešiť efektívnym ťahovým spôsobom, pretože len zbytočne strácate čas s ľahšie zdolateľnými nepriateľmi. Pri zapnuti VATS-u vám však hra prehľadne ukáže, na ktoré časti tela môžete namieriť (a akú máte percentuálnu šancu na zásah) a boj si môžete pekne a pomaličky s prehľadom odklikať. Nemusíte sa teda spoliehať výhradne na svoje reflexy a okamžité a presné mierenie v reálnom čase.



Veľká voľnosť a sloboda v rozhodovaní sa nestratí. Či už to bude voľba postranných úloh, ktoré vám otvoria dvere do nových lokácií alebo spoznáte nové osoby a tie vám nejakým spôsobom pomôžu. Mnoho hlavných questov však bude založený výhradne na vašom rozhodnutí. Známy je príklad s mestom, ktoré môžete vyhodiť do vzduchu (zákazka od novodobých teroristov) alebo ho necháte tak. Obe cesty sú od seba rozdielne. Po vygumovaní mesta zo zemského povrchu sa dostanete do priazne zadávateľov, v opačnom prípade dostanete k dispozícii mesto ležiace na nevybuchnutej atómovej bombe s jeho obyvateľmi a samozrejme novými questmi. Podľa toho sa líši počet koncov. Tých hlavných by malo byť síce len zopár (9-12), avšak i tie sa budú môcť postupne rozvetvovať podľa vášho rozhodovania počas hrania a v tomto prípade by malo byť celkových zakončení okolo dvoch stoviek. Väčšina sa samozrejme nebude od seba príliš odlišovať, nás však zaujíma fakt, že si budeme môcť robiť skutočne takmer všetko, čo sa nám zachce.

O samotnom spracovaní zdevastovanej krajiny je zbytočné hovoriť. Hráči, ktorí už nejaký ten (virtuálny) Fallout majú za sebou, určite vedia o pôsobivej atmosfére svoje. Je to úplne zmenená krajina s depresiou sršiacou z každého zdemolovaného prístrešku. Aby sme sa nedostali do smutnej nálady, všetko to glosujú vtipné komentáre, často tvrdšieho charakteru a založené na drsnejších hláškach. Spracovanie vidíte sami na obrázkoch, ozvučenie je ako z Oblivionu. Tu sa nezaprela Bethesda - je síce pravdou, že by bolo príliš náročné nahovoriť každú postavu, preto sa dočkáme približne dvoch stovák hlasov, no i niektoré z nich môžu znieť príliš podobne. Ako už istotne viete, rozlohou bude Fallout 3 menší ako Oblivion, no celý priestor bude omnoho viac zaplnený, máloktorá scéna bude vyzerať akoby prázdna či zbytočná. Nepotrebuje pochodovať kilometre po opakujúcej sa krajine, každé miesto na mape bude iné. Podobnou cestou sa rozhodlo vyraziť napríklad aj Grand Theft Auto 4. Hlavná dejová linka by vám mala stačiť na približne 25 hodín čistého hrania. Vrátane postranných úloh a objavovania skrytých lokácií to bude minimálne dvojnásobok.



Fallout 3 vyzerá výborne. Kráča s dobou, no snaží sa uchovať si svojský štýl, pre ktorý ho všetci milujeme. Navyše ide o tému, ktorá sa neuspokojí s tým, že teraz vybuchli bomby a ľudia bojujú ďalej, zaoberá životom po incidente. Skvostná atmosféra ako vyšitá. Hoci sa zrejme nedostane na prepletené vzťahy a rodinné incidenty ako napríklad v štýle seriálu Jericho (čo by bolo možno celkom zaujímavé – vytvoriť simulátor prežitia po útoku v prípade civilnej osoby), väčšinou sa budeme zameriavať skôr na súboje, ale veď práve to robí Fallout Falloutom.