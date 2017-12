Patapon - neuveríte, pokým neuvidíte

Už vás nudí stále dookola strieľať v akčných hrách, prechádzať priemerné tituly a poskakovať s nikdy nestarnúcim talianskym inštalatérom, ktorému by fúzy mohol závidieť aj Robko Kazík? Potom Patapon je práve pre Vás.

15. apr 2008 o 21:28 Ján Pásztor

Každý racionálne uvažujúci hráč alebo recenzent, by logicky dedukoval, že po vydaní a predovšetkým dobrom prijatí novej hry na trh, jej materská spoločnosť pripraví pokračovanie. Samozrejme, či už vedome alebo nie, bude očakávať aj nejaký ten návrat fanúšikov originálu. V Pyramide sa však rozhodli inak a vytvorili úplne nové dielo. Pri pohľade na LocoRoco sa ale prirodzene núka otázka, s čím novým ešte môžu tvorcovia prísť? Je vôbec možné vytvoriť niečo porovnateľne neobyčajné alebo si ľudia z Pyramidu vykopali vlastný hrob? Pravda je taká, že prišli s novým, originálnym, ale čo je podstatnejšie s bizarnejším a zaujímavejším nápadom. Extravagantný titul sa honosí názvom Patapon a za cieľ si kladie prilákať všetkých hráčov vrátane tých “sviatočných“.



Patapon je podobne ako LocoRoco vytvorené exkluzívne pre PSP, s čím súvisí i jeho maximálna optimalizácia pre daný systém. Predsa len majitelia tejto konzolky do ruky sú už dozaista znechutení množstvom portov z veľkých konzol a originálne diela privítajú s otvorenou náručou. Vráťme sa ale k hre samotnej. Podobnosť oboch titulov začína a končí pri kartónovom dvojrozmernom dizajne. Nenechajte sa však zmiasť, napriek prvkom plošinovky ide o náročnú hru, ktorú si len ťažko vychutnáte pri cestovaní. Či sa nám to páči alebo nie, Patapon sa zaraďuje medzi handheldové hry, ktoré si vyžadujú maximálnu pozornosť, a teda najideálnejším miestom na hranie ostane váš domov. Ešte predtým než sa pustím naprieč dobrodružstvám hry, sa pokúsim vyrozprávať príbeh stojací za týmto roztomilým dielom. Úvod otvára prológ, pod ktorý sa musíte podpísať. Ten vyrozpráva príbeh o prosperujúcom kmeni zvanom Patapon žijúcom v harmónií s prírodou. Idyla však trvá len do momentu, kedy ich nepriateľský kmeň zvaný Zigaton neporazí. Hráč sa ujíma role boha a na komandovanie malých Pataponov použije posvätný bubon. Tým sa začína dlhý boj za oslobodenie vlastnej zeme a porazenia nepriateľa. Spomínaný bubon nie je len extravagantnou rekvizitou, ale slúži ako hlavný ovládací prvok. Patapon totižto nie je obyčajnou hrou, ale titulom vytvárajúcim nový žáner.

GRAFIKA 9 / 10

Už pri LocoRoco tvorcovia dokázali, že s výkonným hardwareom v PSP si vedia hravo poradiť. I plošinovka musí spĺňať určité atribúty. Obzvlášť na tak malom displeji aby dokázala zaujať. V tomto ohľade si Patapon vedie na výrobnú. Skvelá hra farieb a kartónovej grafiky dokáže zakamuflovať aj fakt, že takmer všetky vaše jednotky vrátane nepriateľov sú čisto v čiernom. To, čo v skutočnosti púta vaše pohľady je výnimočný kontrast medzi dobre naanimovanou bohatou družinou s prostredím. Nečakajte žiadne kocky ani iné trhliny na grafickom kabáte. Hra je šitá na mieru PSP a vďaka jeho výkonu predostiera obraz porovnateľný s rozprávkovou knižkou. Nápady autorov pri tvorbe postavičiek, nepriateľov, ale aj minihier vás dozaista milo prekvapia a pri dizajne niektorých kreatúr sa neraz aj zasmejete.



INTERFACE 8 / 10

A sme doma! Ovládanie je prijemnou novinkou, no zároveň aj miernym strpčením niektorých momentov pre určitý okruh hráčov. Pod tým určitým okruhom hráčov myslím ľudí ako som napríklad aj ja, ktorí nemajú nadpriemerne vyvinutý hudobný sluch. Patapon je predovšetkým hra o pozornosti. Rytmus hry nie je možné ovplyvniť a práve ten udáva tempo hry. Ak sa s ním nezosynchronizujete, hrozí vám fatálne vyhubenie vašich jednotiek, prípadne nezískanie cenných predmetov. Na druhej strane, nie je to zas až tak tragické, ale určitú sústredenosť pri hre musíte preukázať. Preto som v úvode písal, že akýkoľvek ruch nie je prístupný. Cestovanie vlakom, autobusom alebo autom znemožní postup vpred a problém nevyriešia ani slúchadla na ušiach.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Teraz, keď sme si už vysvetlili základné princípy a podmienky na hranie, sa môžeme pozrieť hre bližšie na zúbky. Ako som už spomenul v úvode, ide o rytmickú hru, pri ktorej vy nepriamo ovládate jednotku bojovníkov. Pre lepšiu predstavu to vysvetlím na najbežnejšom príklade z ktorejkoľvek úrovne. Vaše jednotky neurobia ani mäkké “f“ bez toho, aby ste im to krátkym rytmom neprikázali. Základný povel je Pata – Pata – Pata – Pon. Čo predstavuje stlačenie štvorčeka trikrát po sebe a v závere kruh. Tlačidlá v tomto poradí nesmiete stlačiť ani prirýchlo ani príliš pomaly. Jednoducho to musí byť vo vojenskom rytme. Akonáhle sa vám to úspešne podarí, jednotka bojovníkov tento povel zopakuje, v tomto okamihu nesmiete nič stlačiť, inak prerušíte líniu povelov. Potom čo Pataponi zopakujú vami zadaný úkol, môžete vysloviť ďalší. Každý povel sa skladá zo stlačenia štyroch tlačidiel v rovnakom rytme. Nezabúdajte však, že do hry neskôr vstúpia aj ostatné tlačidlá a bez znalosti presného znenia povelu neurobia bojovníci ani krok.

Nemusím pripomínať, že v neskorších fázach hry, kedy sa strhne skutočná šarvátka na displejoch, budete podvedome nútení konať rýchlejšie. Avšak zvýšením rýchlosti dosiahnete akurát tak game over. Ide o pochopenie základného princípu, kedy si za každých okolností musíte zachovať chladnú hlavu a rozmýšľať vždy o krok dopredu. Tým sa do popredia dostáva strategický element. Ten sa prejaví už pri zostavovaní bojovej armády. V hre sa nachádza šesť druhou Pataponov. Každý s unikátnymi schopnosťami, no len tri druhy môžete súčasne nasadiť do boja. Nehovoriac o RPG elementoch prúdiacich celou hrou. Navyše, akoby to nestačilo, po vzore LocoRoco aj Patapon skrýva nejedno tajomstvo a o zábavu budete mať postarané aj po dohraní hry, ktorá mimochodom len tak skoro neskončí. Patapon skrýva niekoľko minihier, ktoré čuduj sa svetu sú taktiež založené na rytme. Poviem vám rovno, nie je to žiadna prechádzka ružovým sadom. Pri odhalení prvej minihry som si myslel, že už nič ťažšie prísť nemôže, no v momente, kedy som sa ju naučil zvládať bez väčších problémov, sa otvorila ďalšia a viera v jej úspešné dokončenie sa zdala byť ešte ďalej ako pri tej predošlej, keď som ju začínal.



MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 9 / 10

Zvukové efekty a vôbec zvuky ako také sú kapitolou samou o sebe. Samotné povely sa vám dostanú do uši tak hlboko, že bude trvať mesiace kým sa ich zbavíte. Čo je však ešte horšie, že sa ich ani zbaviť nebudete chcieť. Nie je to násilne memorovanie, skôr naopak, priateľské a nenápadné zapamätanie si obyčajných zvukov. Toto je ale iba omrvinka z toho čo vás v hre čaká. Hrba nezmyselných výkrikov dostane každého a krochkanie prenasledovaného prasaťa naberie nový rozmer. Len tak mimochodom, okrem písma v angličtine v hre nie je použitý žiaden z existujúcich jazykov, jednotlivé oddiely len bľakotajú nezmyselné slová, no napriek tomu po úspešnom prejdení misie vykrikujú “Poďme domov!“.

HUDBA 9 / 10

Vari nečakáte, že hra založená na rytme bude v tomto aspekte zaostávať za zvyškom hry? Pripravte sa na melódie o akých sa vám snívalo len pri hraní LocoRoco. Jednotlivé pesničky k hre pasujú ako zadok na šerbeľ.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

S náročnosťou sa automaticky vraciame na začiatok recenzie. Pokiaľ máte hudobný sluch a k dispozícii tichú miestnosť, ste vo výhode, no napriek tomu to nebudete mať jednoduché. Hra je aj o taktizovaní a len dobré uši nezaručia hladké víťazstvo. Na druhej strane ak nemáte vyššie menované, bude to pre vás nočná mora. Tým nechcem nikoho odradiť. Avšak pokojné miesto je podľa môjho názoru absolútnou nutnosťou. S ostatným sa dokážete vysporiadať.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Patapon na čele so štúdiom Pyramid opäť dokázali, že aj v dnešnej dobe sa dajú stále vytvárať originálne, nápadité a predovšetkým zábavné hry. V čase, kedy sa ženieme za HD grafikou, notoricky známymi pokračovaniami a online hraním, príde strategicko-rytmická hra s prvkami RPG viac než vhod. PSP vo svete chytá druhý dych a ak ho ešte stále nevlastníte, tu je o dôvod viac, prečo túto chybu napraviť.