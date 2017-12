Hra: Klub len pre drsných

Modlou počítačových hier minulosti nebola grafika, dosiahnutá úroveň postavy či virtuálne zarobené peniaze. Bolo ňou jednoduché slovíčko skóre. To najvyššie získal ten, čo mal najlepšie reflexy a najrýchlejšie prsty. A nebolo sladšieho pocitu ako môcť sa

16. apr 2008 o 0:01 Michal Gardian

pochváliť dosiahnutím nového rekordu alebo sa nebodaj zapísať do tabuľky najlepších na kolotočových automatoch.

O revival takejto motivácie sa pokúša nová akčná hra The Club. V jadre ide o bežnú strieľačku z pohľadu tretej osoby, ale od konkurencie sa dosť odlišuje. Budete bojovať v špeciálnych turnajoch, kde je vaším cieľom práve získanie čo najvyššieho hodnotenia. To dosiahnete jedine tak, že sa čo najrýchlejšie prebijete celou úrovňou.

Žiadne skúmanie (inak nudného) okolia alebo tichý postup. Iba dynamická akcia, v ktorej musíte stále šprintovať vpred. Body získavate za zabitých nepriateľov, prípadne trafenie bonusových predmetov. Keď sa vám toto darí v rýchlom slede, zvyšuje sa kombo faktor a body pribúdajú oveľa rýchlejšie.

Niekedy naviac beháte na čas či na viac kôl, alebo s iným spestrením. Vo finále je tak vašou úlohou dokonale si zapamätať úroveň aj rozostavenie nepriateľov a nadrilovať sa dokonalý postup vpred. Presne tak, ako sme to robili v slávnych 2D arkádach minulého storočia. Mnohým to ale asi stačiť nebude, hlavne ak je úrovní málo a zbrane či umelá inteligencia ničím extra neoslovia.

Vizuálne aj zvukové spracovanie je tiež nanajvýš mdlé a šedivé. Úrovne nepôsobia nápadito a zvuky aj s hudbou sa zlievajú kdesi na hranici vnímateľnosti. Do takejto hry sa hodí trocha viac (hoci aj gýčovitej) farebnej efektnosti a adrenalín pumpujúcej zvukovej kulisy.

Bola by škoda The Club úplne zavrhnúť. K výbornej známke má ďaleko, ale ako odreagovanie nefunguje zle. Dá sa dávkovať priebežne a stále dookola – veď celý koncept je vlastne postavený na opakovanom hraní a svojím spôsobom originálny. Obzvlášť ak máte s kým porovnávať to povestné skóre.

www.theclubgame.com

Odporúčaná konfigurácia: procesor 3Ghz, 2 GB RAM, 512 MB grafická karta.

