Čísla, ktoré by nemali chýbať v žiadnom mobile

Stalo sa vám, že ste sa potrebovali dovolať na niektorú z dôležitých liniek, ale nevedeli ste si spomenúť na jej telefónne číslo? Tu nájdete prehľad tých najdôležitejších na jednom mieste.

14. apr 2008 o 15:35 Ivan Kahanec

Tiesňové linky

Aj keď si tradičné čísla ako 158 na políciu, či 155 na záchranku pamätá snáď každý, sú aj iné tiesňové linky, ktoré môže používateľ mobilu potrebovať. Je preto dobré, mať ich v pamäti telefónu a ak sa nerozpamätá, vyhľadá si ho. Pri kritických situáciách totiž platí, že treba konať rýchlo, a nie búchať sa po čele, keď už môže byť neskoro.

Okrem tradičných tiesňových liniek môžu byť zaujímavé aj tieto:

Tiesňové linky Spoločná tiesňová linka 112 Polícia 158 Hasiči 150 Záchranka 155 Mestská polícia 159 Horská služba 18300 Linka záchrany 0850 111 313 Toxikologické informačné centrum 02 5477 4166 Letecká záchranná služba (Air Transport Europe) 18 155



Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte aj v zahraničí, samozrejme, pôjde o tiesňovú linku danej krajiny a teda je dobré vedieť úradným jazykom krajiny, do ktorej cestujete. V mnohých prípadoch by mala stačiť angličtina. Kto chodí na hory, určite by nemal zabudnúť na linku Horskej záchrannej služby, pričom najlepšie je, mať v mobile číslo služby v danej oblasti. Prehľad týchto čísel nájdete na stránke Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte aj v zahraničí, samozrejme, pôjde o tiesňovú linku danej krajiny a teda je dobré vedieť úradným jazykom krajiny, do ktorej cestujete. V mnohých prípadoch by mala stačiť angličtina. Kto chodí na hory, určite by nemal zabudnúť na linku Horskej záchrannej služby, pričom najlepšie je, mať v mobile číslo služby v danej oblasti. Prehľad týchto čísel nájdete na stránke www.hzs.sk prípadne sa dá toto číslo nájsť aj na wape, wap.hzs.sk.

Rodičia by určite mali mať v mobile číslo na toxikologické centrum, kde môže zavolať po zavolaní sanitky. Tie predsa len neprídu okamžite, a odborná rýchla rada toxikológov môže dieťaťu zachrániť život. Podobne aj Linka záchrany, kde poradia aj dospelým a nie len pri otravách.

Lekár a lekárnik

Nikdy nie je na škodu vedieť aj telefónne číslo svojho ošetrujúceho prípadne aj odborného lekára (napríklad internistu) a mať ho v telefónnom zozname. Najlepšie je mať ho v mobile pod názvom "Lekár - meno". Ak totiž niekto napríklad náhle skolabuje na zastávke autobusu alebo priamo v autobuse, okolostojaci síce (v tom lepšom prípade) zavolajú záchranku, no pohotovostným lekárom môžu veľmi pomôcť informácie od ošetrujúceho lekára. Napríklad informácie o alergiách, o tom, na čo sa ten človek lieči a podobne. Podobne je to aj s lekárnikom, hoci s nimi zväčša pacienti nemajú bližšie vzťahy.

Rodina, kolegovia v práci

Z rovnakého dôvodu, ako v prípade lekára, je dobré mať v zozname telefónne čísla na rodinných príslušníkov. Najlepšie pod ich rodinným statusom - brat, sestra, mama, otec a podobne. Je to dobré aj v prípade, ak sa človeku mobil stratí a nájde ho poctivý nálezca (Áno, aj takí sa občas nájdu.). Prvé čo bude hľadať sú práve čísla na brata, sestru a podobne.

Telefónne čísla na kolegov sa hodia, ak ich práve potrebujete a nie ste v kancelárii.

Blokovanie kreditných a debetných kariet

Vreckári a zlodejíčkovia v MHD môžu neraz strpčiť človeku život. V prípade, že mu vezmú peňaženku s platobnými kartami, je dobré hneď po zavolaní polície 158 volať aj do banky, aby zablokovali všetky karty v peňaženke. Zrejme ich už okradnutý neuvidí, no zlodej by mu mohol narobiť riadnu paseku na účte. Do prehľadu sme zaradili väčšinu bánk, blokovacie linky sú zväčša uvedené na internetových stránkach bánk.

Blokovanie platobných kariet Slovenská sporitelňa 0850 111 888 VÚB 0850 123 000 Tatra banka 0850 111 110 ČSOB 02 5966 8230 UniCredit Bank 02 6828 5777 Poštová banka 02 6828 5777 Ľudová banka 0850 123 123 Dexia banka 02 6828 5777 mBank 0850 606 050

Odťahová a asistenčná služba

Kto často cestuje autom, nemalo by mu v zozname chýbať číslo na odťahovú či asistenčnú službu. Hoci aj na diaľnici často vídať odvážlivcov, ktorí si vymieňajú defekt na ľavej strane auta stojac na krajnici, je lepšie zavolať v takýchto prípadoch odťahovku. My sme do prehľadu vybrali niekoľko z nich.

Odťahová a asistenčná služba Global assistance Slovakia 18118 Autoklub SR (02) 16066 Jefta SOS truck Slovakia 18900 Autoklub Slovakia Assistance 18 120 a 18 112

Dopravný servis rádií

Ak už ste sa zasekli v zápche, dajte to vedieť aj ostatným vodičom, aby sa danému úseku vyhli. Prípadne keď ste na nejakom úseku narazili na hustú hmlu a podobne. Dopravné servisy obľubujú aj informácie o policajných hliadkach a radaroch či nehodách. Tak či tak, je rýchlejšie vyhľadať si číslo dopravného servisu v zozname, ako sa na neho 20 kilometrov rozpamätávať.

Dopravný servis Rádio Expres 0800 800 444 Stella centrum *75 a 02 4241 1126 Rádio Okey 02 4822 2333 Fun rádio 0800 800 200

Zámočník

Vymkli ste sa a nebodaj ostal váš kľúč zasunutý v zámke a pootočený? To vám pomôže len zámočník, tak namiesto volania známym, aby vám niektorého našli, uložte si jeho číslo do mobilu teraz. Je lepšie mať v zozname uloženého zámočníka z vašej oblasti.

Zámočník Sherlock (02) 16888

Poisťovňa

Pre občasných cestovateľov, ktorí si na poistenie spomenú na poslednú chvíľu, je dobré, ak vedia, že sa môžu poistiť aj cez SMS správu. Takéto poistenie zatiaľ poskytuje len Union poisťovňa na čísle 6655. Ak aj teraz necestujete, nikdy neviete, kedy sa vám toto číslo môže zísť. Do prehľadu sme zaradili aj infolinky zdravotných poisťovní a troch najväčších životných a neživotných. V pamäti vám plne postačí číslo na tie vaše.

Poisťovne Cestovné poistenie cez SMS Union 6655 Zdravotné poisťovne Dôvera 0800 150 150 Apollo 0800 120 004 Všeobecná zdravotná 0850 003 003 Spoločná zdravotná 0850 311 443 Európska zdravotná 0800 111 115 Union zdravotná 0850 003 333 Iné poisťovne Allianz SP 0800 122 222 Kooperativa 0800 120 000 (0850 111 577) Česká poisťovňa 0850 111 116-7

Letecké spoločnosti

Kto cestuje lietadlom, môže sa mu hodiť infolinka na aerolínie. Do prehľadu sme zahrnuli tie, ktoré lietajú zo Slovenska.

Letecké spoločnosti SkyEurope 02 3301 7301 Ryanair 00353 1 249 7746 02 3303 3322 ČSA 02 5720 0710 Air Slovakia 02 3330 0333 Lufthansa 02 3222 3222 Aeroflot 02 4342 6896 Centrálna informačná služba letiska v Bratislave 02 3303 3353 Informácie pre cestujúcich letiska v Košiciach 055 6832 253

Informačné služby operátorov

Na záver ešte dodávame telefónne čísla na infolinky mobilných operátorov a na ich informačné služby. Tie využijete v prípadoch, ktoré sme do tohto článku nezaradili.

Informačné služby Informácie o tel. číslach T-Com, Orange, T-Mobile 1181 Informácie o všetkých tel. číslach v SR 1180 Informácie o tel. číslach mimo SR 12149 Informácie rôzneho charakteru 12111 T-Mobile Infolinka operátora 12345 (0903 903 903) T-Mobile Assistant 1188 Overenie siete telef. čísla 12323 Orange Infolinka operátora 905 (0905 905 905) Orange Infocentrum 999 Informácie o tel. číslach Orange 920, 1185 O2 Infolinka operátora 949 (0949 949 949) Overenie siete tel. čísla 909 (SMS na 99201)



Ak opomenieme skrátené čísla do televíznych reality show a súťaží, tieto čísla by vám mali pomôcť v krízových situáciách. Ak poznáte dôležité číslo, ktoré sme v článku vynechali, podeľte sa s ním v diskusii. Radi ho do článku doplníme.