Pre deti: Z jednej strany mobil, z druhej model Ferrari

Otravujú vás vaše dieťa jeden deň s tým, že by chcelo Ferrari a na druhý, že by chcelo mobil? Môžete to vyriešiť jedným ťahom - kúpte mu mobil prezlečený za Ferrari.

14. apr 2008 o 12:29 Ivan Kahanec

Z jednej strany model Ferrari, z druhej strany mobil. Ideálny darček pre syna.

Parametre takéhoto mobilu neznejú zle. Je vybavený 2,2 palcovým dotykovým displejom, dokáže prehrávať hudobné MP3 súbory, ale aj video vo formáte 3GP či MP4. Pamäť telefónu možno rozšíriť kartami typu TransFlash/MicroSD, čím z neho urobíte slušný multimediálny mobil. Jeho váha patrí skôr k lepšiemu priemeru - 82 gramov. Ani cena necelých 4000 korún (96,54 libier) nie je taká vysoká, aby odradila otcov pri kúpe mobilu pre svojich synov. Telefón v tvare auta Ferrari však zrejme nepatrí k originálnym darčekovým predmetom talianskej automobilky Ferrari. Zdroj: chipchick.com