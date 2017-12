Obedná pauza: až naspodok

14. apr 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Toto je veľmi prispôsobiteľná verzia. Buku Dominoes ponúka nekonečné hodiny tvojich obľúbených hier domino. S jednoduchým animovaným rozhraním s ikonami si túto hru užijú vyznávači domina ako aj nováčikovia! Na hre Race to the Bottom je skvelé, že sa ovláda iba jediným klávesom (a ešte aj to podľa vášho výberu) a že ju môžu hrať až piati ľudia na jednej klávesnici naraz. Cieľom je dostať sa naspodok plochy, zbierať body a utekať pri tom pred dobiedzajúcim červíkom.

Ovládanie:

Stláčaním jedného klávesu (podľa vlastného výberu) v správnom čase ovládate svoj pohyb. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.