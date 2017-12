Ratchet and Clank: Size Matters - galaktickí hrdinovia cez kopirák

Playstation 2 určite nie je mŕtva platforma, veď hry na ňu stále vznikajú, len tých noviniek a exkluzívnych značiek pre jednu z najúspešnejších herných platforiem je stále menej a menej, navyše sú niektoré neskutočne pochybnej kvality.

11. apr 2008 o 14:58 Ján Kordoš

Ale predsa len – je to konzola pre ľudí, ktorí nebažia po tej najmodernejšej technológií a aj tých treba nejakým spôsobom živiť. Všetko potrebné sa dozviete z recenzie pre PSP, pretože Size Matters je skutočne hrou vytvorenou cez kopirák. „Najnovší“ Ratchet and Clank teda neprináša žiadne nápady navyše: máme tu plošinovku doplnenú o mierne RPG prvky s množstvom minihier a kvázi vtipným príbehom. To, čo napríklad funguje na výbornú v skutočnom pokračovaní (reč je o verzii pre PS3, Tools of Destruction), je dosť primitívne a trápne v Size Matters. Chýba tomu ten zrejme špeciálne načasovanie a vybrúsenejšia pointa, pretože tu toho vtipu veľa nenájdete. Ratchet spoločne s Clankom pohodlne využívajú voľné svoje voľné chvíle, kedy sú zbavení superhrdinských činov, na slnečnej pláži, keď tu zrazu sa objaví malé dievčatko zbožňujúce našu dvojicu. Trochu zapózovať, vyprášiť niekoľko pochybných nepriateľov a už sa spúšťa intergalaktická cesta za záchranou dievčatka, ktoré bolo unesené. Napokon zisťujete, že to je tak trochu inak, no to už prezrádzať nebudeme.

Hlavným ťahúňom plošinoviek je v príťažlivom koncepte a rýchlosti, ktorou vás dokáže hra zásobovať počas celého putovania. Práve to bolo doménou ušatého Ratcheta a flegmatického Clanka. Okrem plošinovkových (a nesmierne zábavných) zverstiev totiž prichádzajú na radu minihry: tu sa povozíte na futuristických skateoch ako z Návratu do Budúcnosti, inokedy si zas dáte roztomilý deathmatch v aréne alebo si zalietate vo vesmíre s obrovským Clankom. Možností je mnoho, ale akosi je všetko už príliš známe a otrepané. Okrem toho máte k dispozícii spomínané RPG prvky, ktoré túto sériu odlišujú od konkurencie v dostatočnej miere. Z nepriateľov vypadávajú skrutky a kadejaký šrot, zbierate to, čo je pre vás vlastne miestna mena, za ktorú si nakupujete nové zbrane alebo muníciu do nich. Okrem toho si zlepšujete vlastný level (porastie vám zdravie) a účinok zbraní – ak ich úspešne používate, získate niekoľko expov práve k nim. A toto všetko je zamiešané dokopy, takže frndžalica riadna, ale ako to povedať: akosi to už nefunguje. Možno to je prítomnosťou lepšej verzie, možno práve táto mala ostať výhradne na PSP, ale ide o také maličké pochybenie vývojárov, ktorí si mysleli, že keď to fungovalo v minulosti, prečo by nemalo teraz?





GRAFIKA 4 / 10

No tak napríklad preto, že grafické spracovanie je aj na zadýchanú Playstation 2 dostatočne podradné. Porovnávať to, čo vyzerá na malom displeji PSP-čka ľúbezne, s väčšou obrazovkou je nemiestne a urážajúce. Máme tu kópiu jedna k jednej, takže vás do očí okamžite udrie prázdne prostredie, hrubé textúry bez detailov, úplne primitívne navrhnuté prostredie s minimom objektov. Je to jednoducho ako hrubý náčrt, ktorý ostal nevymaľovaný. Ešte raz: na malom displeji to vyzerá fajn, ale takto... Pozabudlo sa aj na architektúru jednotlivých planét, po ktorých budete cestovať: sú síce rozdielne, ale zaujímavé takmer vôbec. Size Matters si pohľadom nezíska žiadne sympatie a najlepším dôkazom sú obrázky naokolo. Pekné modely postáv to nezachránia, rovnako ani animované sekvencie na vysokej úrovni.

INTERFACE 5 / 10

Koľkokrát budeme nadávať na neposlušnú kameru, ktorá si anarchisticky robí čo sa jej len zachce? Asi mnohokrát, avšak pri Ratchetovi a Clankovi ide o nezvyčajnú výčitku, ktorá však padnúť musí. Ovládanie samotné je jednoduché, totožné s inými „ratchetovkami“, takže ak ste hrali ktorýkoľvek minulý diel, budete sa cítiť ako ryba vo vode, no potom príde studená sprcha, ktorá vás preberie. Kamera je dementná alebo to robí naschvál. Často nebudete tušiť, kam sa to vlastne pozeráte, v interiéroch sa pohľad nebude dať rozumne posúvať, pretože vás to nepustí a nepriateľ za rohom to zatiaľ do vás kľudne páli, čo samozrejme zistíte až pri poklese zdravia. Hrôza strach, navyše nepomáha prítomnosť druhého analógu, ktorý je vlastne zbytočný, pretože nastaviť si správny uhol pohľadu je nemožné. Buď je to príliš blízko alebo sa pozeráte niekam inam, než by ste chceli. Užijete si to hlavne pri minihrách, kedy potrebujete prehľadnosť naľavo, napravo i v strede, lenže nič také sa nedeje a treba zaťať zuby. Kamera sa chová zversky a vôbec nepôsobí prirodzeným dojmom, respektíve sa nespráva rozumne. 5 bodov dolu výhradne za kameru, inak by bolo ovládanie prehľadné a jednoduché zároveň.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Nech to vyznieva arogantne alebo nahnevane, stále je dobrodružstvo Ratcheta s Clankom hrateľné, len sa trochu zmenili požiadavky trhu, ktoré vyvíjajú enormný tlak na kvalitnú značku, akou Ratchet a Clank rozhodne je. Doba pokročila a robiť kroky smerom vzad konverziami na PS2 (ide o piaty diel pre túto platformu) je zásahom do čierneho výhradne pre fanúšikov, ktorí musia mať každého ušatého Ratcheta doma. Stále je zábavné zlepšovať svojho hrdinu a kupovať mu šialené zbrane, ale hráč sa cíti o čosi ochudobnený, keď dostane už raz vytrávené jedlo. Navyše Size Matters je (s)prostou kópiou z handheldu, takže sa vezie na vlne iných príncípov. Baviť vás to bude, lenže iba v momente, keď nemáte nič iné na hranie. Chýba tomu väčšia pestrosť, lepší humor, kvalitnejšie spracovanie, inteligentnejšia kamera. Jednoducho všetky tie maličkosti, ktoré robili z hrateľnosti pokrm pre kráľov, dokonca aj pre takých, ktorí k plošinovkám ani len nepričuchli, teraz chýbajú. Minihry zábavné nie sú ani za nič na svete, skôr sa dá hovoriť o zbytočnej frustrácií. Spokojne si odfúknete, keď to budete mať celé za sebou a radšej sa budete venovať klasickému plošinovkovému skákaniu a arkádovému zabíjaniu podivných potvoriek rôznych tvarov i farieb. Táto archaická časť s RPG prkvami drží Size Matters ako tak nad vodou.



MULTIPLAYER

Nebol testovaný.

ZVUKY 7 / 10

Ozvučenie je na vysokej úrovni, to sa musí nechať. Okrem kvalitného dabingu (superhrdina Qwark na hrad) to všetko doslova infantilne búcha, praská a trieska. Tento plošinovkový hurhaj nie je vôbec minimalistický, aspoň niečo neustále znie, aj keď planéty sú príliš prázdne a zaslúžili by si viac objektov, ktoré by nejakým spôsobom oživovali scénu aj po zvukovej stránke. Taký lepší nadpriemer.

HUDBA 5 / 10

Hudba akoby bola duchom neprítomná. Nič proti ozvučeniu, ale keď zvuky zachraňujú spracovanie atmosféry v súbojoch a potom sa ku koncu ozve aj nejaká tá skladbička, máte okamžite pocit, že prichádza príliš neskoro a vlastne je úplne nudná, nijakým spôsobom vás elektronická hudba neoslovila. Vyššie s hodnotením by sa išlo v prípade, že by znela častejšie, čo je však jej dosť veľká chyba, pretože väčšinu času sedí v kúte a drží hubu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Size Matters je predovšetkým hra krátka. Ale to bolo jasné už od začiatku. Príliš dlhé tituly sa na handheld jednoducho nenosia, pretože ide o úplne odlišnú platformu. Na PSP to samozrejme stačí, ale verziu pre PS2 dorazíte do konca za približne 6-8 hodín, čo je aj na plošinovku príliš malá doba. Síce môžete hru spustiť znovu a za cieľom pozbierania všetkých predmetov či splnenia všetkých postranných úloh alebo zlepšenia vlastnej postavičky, sa vrhnete zas a znovu do víru akcie. Ale keďže atmosféra nie je až tak príťažlivá a tempo zbesilé, je otázne, či si to vôbec užijete. Nepriatelia sú plošinovkovo inteligentní, čiže totálne vytreté stovky rúry, ktoré vedia výhradne útočiť. Neberieme to ako zápor, veď ide o plošinovku, no náročnosť je predsa len nastavená v hre samotnej trochu nižšie a minihry naopak robia z hry frustrujúcu záležitosť. Tak či onak, je to také pochybné dobrodružstvo ohľadom dĺžky a náročnosti. Chybiť totiž často nebudete svojou vinou (naposledy si kopneme do kamery – ale o to silnejšie).



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,0 / 10

Šesť bodov a to aj len preto, že je to Ratchet a Clank, ktorí by mohli prísť a poriadne nás nakopať do... tam, kde by sa nám to nepáčilo. Plošinovka starého štýlu má dosť záporov na to, aby ste otočili pohľad niekam inam, pretože ironicky sa ani Size Matters, kópia z PSP na PS2, nebude na vás pozerať blažene. Aj keby sme oželeli úbohú konverziu, kamera je skutočne pod bodom mrazu. Toto dobrodružstvo Ratcheta a Clanka je nemastné neslané. Ak máte doma PS2 a nebažíte po nových hrách a nových technológiách, možno vás táto konverzia zabaví a príjemne spestrí bežný deň, veď na PS2 už mnoho titulov nevychádza. Pre vás je tá šestka, pre ostatných radšej nech ostanú pri PSP verzii (ide o nerozoznateľnú kópiu, tak načo investovať do tej istej hry 2x?) alebo sa vrhnú po hrateľnom Tools of Destruction na Playstation 3. Nabudúce radšej žiadne experimenty.