Gmail – presťahujte e-maily pod jednu strechu

Máte plné zuby toho, že pre komunikáciu používate viacero e-mailov súčasne? Premigrujte na službu Google Mail a nasťahujte svoje e-maily pod jednu strechu. Získate tak nielen komfort a všestrannosť, ale aj silnú ochranu proti spamu a vírusom.

11. apr 2008 o 9:00 Milan Gigel

Prečo áno?

ponúka komfortný prístup cez webové rozhranie z ľubovoľného počítača umožňuje prístup k pošte prostredníctvom mobilu takmer dokonale filtruje spam a vírusy nadväzuje na službu Google Talk, takže ak by bolo e-mailovanie pomalé, použijete chat umožňuje sústrediť do jedného boxu viacero e-mailových identít ponúka nástroje na pohodlné triedenie a prehľadávanie pošty prehliada prílohy i tam, kde chýba potrebný softvér komunikáciu medzi počítačom a používateľom šifruje kapacita ukladacieho priestoru dosahuje momentálne 6,6 gigabajtu, každým dňom sa zvyšuje

Prečo nie?

správy sú uložené na serveri, ak nastane chyba, nemusia byť dostupné prevádzkovateľ má moc nad tým, aby sledoval vašu komunikáciu e-maily nie sú zoradené jeden-za-druhým podľa poradia, ale v diskusných vláknach

Vytvorte si účet

Otvorenie účtu služby Gmail už dávno nie je podmienené pozvánkami. Registráciu môžete vykonať priamo na stránke http://mail.google.com, pričom by ste mali mať na pamäti, že bodky v e-mailovej adrese nehrajú žiadnu úlohu.

Registráciou jediného účtu získate desiatky rôznych variantov adresy, ktoré budete môcť pre komunikáciu používať. Skôr, ako sa rozhodnete pre to, ako sa bude váš nový e-mail volať, prečítajte si článok, v ktorom nájdete všetko potrebné.

Z počítača na server

Ak používate poštového klienta z dielní Microsoftu či Mozilly, softvér Google Email Uploader (https://mail.google.com/mail/help/email_uploader.html) je najpohodlnejším nástrojom, ktorý sa postará o to, aby vaše správy z počítača migrovali na servery prevádzkovateľa služby. Softvér dokáže v niekoľkých krokoch efektívne zozbierať všetky správy, rýchlosť prenosu záleží od vašej internetovej prípojky a objemu správ. Ak však chcete, aby ste sa v záplave importovaných správ vyznali, v poštovom klientovi ich vopred roztrieďte do priečinkov. Ich názvy sa použijú na oštítkovanie pošty. Odteraz sa ocitne všetka vaša doterajšia pošta na internete.

Zo starej schránky do novej

V prípade, že pre prístup k pošte používate protokol IMAP, na stiahnutie pošty na servery Google môžete použiť priamo webovú aplikáciu.

Rovnaká funkcia sa postará o to, aby sa všetka nová došlá pošta z vašich doterajších schránok objavovala automaticky v priečinku došlej pošty Google Mail. Znamená to, že môžete pokojne zabudnúť heslá ku všetkým starým účtom, všetky nové správy sa objavia priamo v schránke Gmail.

Pripravte si konfiguračné protokoly k doterajším POP3 a IMAP účtom, zasurfujte v menu do vetvy Nastavenia/Účty/Prečítať správy a pridajte svoje kontá do profilu. Odteraz bude Google Mail v pravidelných intervaloch navštevovať vaše poštové schránky, aby vyzdvihol ich obsah.

Vytvorte si identity

Keďže nikto nechce dobrovoľne meniť svoju e-mailovú adresu prechodom na nové zvyky, je prirodzené, že Google Mail dokáže poštu odosielať so starými identitami. Znamená to, že i napriek tomu, že budete e-mailovať zo služby Gmail, správy budú doručované tak, ako by odišli z vášho pôvodného e-mailu.

Jediné, čo musíte spraviť, je prejsť do ponuky Nastavenia/Účty/Posielať správy ako , kde svoje identity vytvoríte. Odteraz budete môcť poštu odosielať pod každou z nich s tým, že Google sám pri odpovedi na existujúci e-mail zvolí tú identitu, pre ktorú bola správa adresovaná. Tú si však môžete sami zmeniť v políčku Od:

Správy pod kontrolou

Keďže odteraz sa vo vašom priečinku došlej pošty budú zbiehať správy z viacerých účtov – osobných i pracovných – je vhodné siahnuť po nástrojoch pre triedenie. Naučte sa používať Menovky a Filtre , ktoré budú automaticky farebne a návestiami označovať správy podľa toho, ako na ne treba reagovať. Červeným návestím môže byť značená pracovná pošta, žltým osobná a notoricky nepotrebné správy môžu putovať automaticky do koša.

Výhodou pravidla – presuň do koša – je, že sa už nebudete musieť denne zaoberať správami, ktoré ste doposiaľ nikdy nečítali a ich odber nebolo možné žiadnym spôsobom zastaviť. Ušetríte tak drahocenný čas.

Cink nová správa, prístup cez mobil

Ak ste zo svojho doterajšieho poštového klienta zvyknutí na to, že pri každej novej správe vás čaká avízo (ktoré i tak viac rozptyľuje ako pomáha), siahnite po rozšírenej verzii klienta Google Talk, alebo si do počítača doinštalujte Google Notifier. Aj keď nebudete prehliadačom na službe Gmail prihlásení, budete mať prehľad o tom, čo sa deje.

A ako reagovať, ak sa ocitnete v teréne a budete chcieť prístup k svojej pošte? Naštartuje vo svojom mobile internetový prehliadač, zavítajte na adresu mail.google.com a získate prístup k svojej pošte, nech ste kdekoľvek. A ak máte šťastie a na vašom mobile pobeží Java klient s väčším komfortom a rýchlejším prístupom, nezabudnite si ho z ponuky Gmail nainštalovať do svojho mobilu.

Máte aj vy nejaké tipy, ako si zjednodušiť každodenný e-mailový zhon? Podeľte sa o ne v diskusii.