Čo spôsobil Brian May

Zaujímavých kníh o vzniku vesmíru, o big bangu, nie je najmä v poslednom čase málo. Táto má však zvláštne čaro. Prepožičal jej ho Brian May, jeden z pilierov rockovej skupiny Queen a čerstvý nositeľ doktorátu z astronómie z prestížnej London Imperial ...

10. apr 2008 o 0:00

* Brian May, Patrick Moore, Chris Lintott: Bang. Úplná história vesmíru * Preložili Jaromír Petržala, Ladislav Kómar, Alena Kulinová, Jaroslav Dudík * Slovart, Bratislava 2007

Zaujímavých kníh o vzniku vesmíru, o big bangu, nie je najmä v poslednom čase málo. Táto má však zvláštne čaro. Prepožičal jej ho Brian May, jeden z pilierov rockovej skupiny Queen a čerstvý nositeľ doktorátu z astronómie z prestížnej London Imperial College. May vlani v júli oslávil šesťdesiatku; dokončenie doktorského štúdia mu trvalo 36 rokov a záverečná náročná ústna skúška tri hodiny.

Big bang je ešte stále iba teória, dnes však stojí na nohách rovnako pevne ako Darwinove evolučné myšlienky. Autori to dostatočne presvedčivo vysvetlili. Napísali čítavú knihu, ktorá dodržiava všetky štandardy klasickej vedecko-populárnej literatúry. Ba v čomsi ich aj prekračuje, lebo výklad pochopia aj čitatelia, ktorí nemusia vedieť prakticky nič o zákonoch fyziky, hviezdach či čiernych dierach. Vznášajú sa teda akoby ešte na úplnom začiatku, v miestach, kde vzniká vesmír aj oni, a ešte netušia, aké fascinujúce miesto to môže byť. Nerozumejú slovám vedy, a preto ich treba sústavne prekladať do "ľudštiny".

"Dúfame, že sme preniesli na čitateľa pocit mimoriadnej mohutnosti vlákna, ktoré sa ťahá naprieč evolúciou vesmíru - vlákna, na ktoré sme všetci nadviazaní," napísali autori v doslove. Uviedli ho slovami z pesničky folkovej speváčky Joni Mitchellovej Sme hviezdny prach, sme zlatí, čo je jedno z mála nepriamych pripomenutí, že spoluatorom knihy je známy hudobník. Takže ak chceme, aby nás pri putovaní minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou vesmíru okrem slov a obrázkov sprevádzali ešte tóny symfónie, sonáty či kapely Queen, musíme si ich pustiť do slúchadiel. A možnože presne toto chcel aj Brian. (ač)