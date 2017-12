Obedná pauza: The Rise of Atlantis

7. dec 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Logická hra The Rise of Atlantis používa známy princíp párovania troch rovnakých symbolov na ploche vo vertikálnej alebo horizontálnej rovine. Týmto prostriedkom musíte dosiahnuť, aby ste časti truhlice, ktorú sa snažíte postupne poskladať, dostali čo najskôr do spodnej časti obrazovky a uvoľnili ju. Cieľom je samozrejme poskladať truhlicu celú. Môže vám to uľahčiť aj kopec bonusov, ktoré by ste sa mali tiež snažiť vyzbierať.

Ovládanie:

Myš.

