Ukrajina chystá privatizáciu operátora Ukrtelekom

Ukrajinská privatizačná agentúra stanovila vyvolávaciu cenu na kúpu väčšinového podielu v prevádzkovateľovi pevných liniek Ukrtelekom na 2,4 miliardy dolárov.

9. apr 2008 o 12:56 TASR

Kyjev. Ukrajinská privatizačná agentúra stanovila vyvolávaciu cenu na kúpu väčšinového podielu v prevádzkovateľovi pevných liniek Ukrtelekom na 2,4 miliardy USD (49,5 miliardy Sk). Dnes to uviedol námestník riaditeľa agentúry Dmytro Parfenenko.

Vláda chce predať v spoločnosti 68 %. Ukrtelekom vlani začal poskytovať aj mobilné telefónne služby a vlastní licenciu na prevádzkovanie siete tretej generácie (3G). "Teraz sme stanovili vyvolávaciu cenu na 12 miliárd hrivien," povedal Parfenenko novinárom pred stretnutím vlády.

Ukrajinské vlády sa počas uplynulého desaťročia opakovane snažili privatizovať Ukrtelekom. Tieto plány sa však neuskutočnili kvôli politickému zápasu a právnym sporom. V rokoch 2000 a 2001 vtedajšia vláda predala 7,14-% podiel v Ukrtelekome zamestnancom spoločnosti a zahraničným investorom. Niektoré z týchto akcií sa v súčasnosti predávajú na nelikvidnej ukrajinskej burze.

Ukrtelekom sa v novembri 2007 stal šiestym mobilným operátorom na ukrajinskom trhu. Jeho vlaňajšie tržby z prevádzkovania pevných liniek sa odhadujú na 1,55 miliardy USD.

Vláda vo februári uviedla, že z predaja spoločnosti by chcela získať až 7 miliárd USD. v takomto prípade by to bola najväčšia privatizácia v ukrajinskej histórii.

Informovala o tom agentúra Reuters.