Windows 7 budú už o dva roky

Vista sa predáva iba 14 mesiacov, Microsoft však chce už budúci rok testovať nový systém. Viste to môže uškodiť.

9. apr 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

Rozmýšľate, či prejsť zo systému Windows XP na Vistu? Vydržte ešte rok a možno budete riešiť už inú dilemu – prechod na nový Windows 7. Microsoft minulý týždeň prvýkrát pripustil, že ďalšie Windows vydá skôr, ako pôvodne očakával.

„Novú verziu systému budeme mať niekedy budúci rok,“ povedal Bill Gates, zakladateľ spoločnosti minulý týždeň na prednáške v Miami. Hovorkyňa Microsoftu neskôr Gatesove slová poopravila: v roku 2009 vraj budú systém ešte testovať a na trh sa dostane v roku 2010.

XP stále rastie, Vista je pomalá

Microsoft ohlasuje nový systém len rok od začiatku predaja systému Windows Vista, do ktorého propagácie investoval nemalé prostriedky. Podľa odborníkov môže byť za týmto rozhodnutím fakt, že Viste sa nepodarilo doteraz presvedčiť používateľov, aby opustili predchádzajúce verzie systému Windows a tak to radšej skúsi s ďalším produktom.

„Keď sa pozriete na trendy, rast podielu Visty je naozaj malý,“ povedal Reedwan Iqbal z agentúry Forrester Research pre magazín Information Week. Vistu podľa prieskumu agentúry medzi 50000 firemnými používateľmi na konci roka používalo 6,3 percenta ľudí. Systém XP sa pritom stále nachádzal na 90 percentách a za rok dokonca jeho podiel o niekoľko desatín percenta vzrástol.

„Nárast Visty odráža ústup systému Windows 2000, nie však XP. Štatistiky hovoria jasne: ľudia sa naďalej držia svojich XP–čiek,“ tvrdí Iqbal.

O tretinu lacnejší

Microsoft sa snaží Vistu podporiť aj znižovaním ceny. Najrýchlejšie klesá cena upgradovacieho balíka, ktorý je určený terajším vlastníkom Windows XP. Na Slovensku napríklad od mája zlacnejú všetky verzie Visty od 22 percent pre najvyššiu verziu Ultimate až po 46 percent pri Windows Vista Home Premium Upgrade. Ostatné verzie zlacnejú o 34 percent. Podľa manažéra divízie Windows Client, Mariána Skalického, spoločnosť chce znižovaním cien urobiť Vistu „dostupnejšou pre širšiu verejnosť“.

Visty sa ľudia stále boja

Spustenie systému Vista od začiatku sprevádzali obavy z toho, že používateľom v novom systéme nebude fungovať ich hardvér.Väčšine majiteľov počítačov stále vyhovuje XP a preto radšej Vistu neskúsili.

„V minulosti, keď Microsoft vydal nový operačný systém, mohli ste o ňom tvrdiť, že je úžasnejší ako všetky predchádzajúce verzie,“ povedal pre časopis PC World analytik Michael Gartenberg z agentúry Jupiter Research. „Pre množstvo ľudí a firiem teraz tento efekt neprišiel,“ tvrdí Gartenberg.

Ľudia teraz budú vyčkávať

Podľa Reedwana Iqbala po ohlásení ďalšieho systému ľudia majú ďalší dôvod, prečo si nekúpiť Vistu a počkať. „Je to ešte určite skoro tvrdiť so stopercentnou istotou, no vyzerá to tak, že používatelia teraz radšej budú čakať na Windows 7,“ povedal.

Microsoft minulý týždeň tiež verejnosť informoval, že predlžuje lehotu, počas ktorej bude staršiemu systému Windows XP ponúkať zákaznícku podporu.

Pôvodne mala vypršať už tento rok, no firma ju pre niektoré zariadenia predĺžila do roku 2010.