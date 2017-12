Predstaví HTC začiatkom mája prvý mobil s Androidom?

Výrobca mobilných telefónov HTC, ktorého zariadenia sa predávajú aj pod značkami operátorov, zvoláva na 6. mája novinárov. Možno sa dočkáme uvedenia prvého oficiálneho mobilu s Androidom od Google.

8. apr 2008 o 10:33 Ivan Kahanec

Výrobca mobilných telefónov HTC, ktorého zariadenia sa predávajú aj pod značkami operátorov, zvoláva novinárov na 6. mája do Londýna. Možno sa dočkáme uvedenia prvého oficiálneho mobilu s Androidom od Google. Slogan na pozvánke totiž tvrdí: "Buďte svedkom novej vlny inovácií HTC."

Zatiaľ síce nie je zrejmé, čo chce HTC predstaviť, no dá sa očakávať, že by to mohol byť práve prvý oficiálny mobilný telefón s operačným systémom Android od Google. Práve Google totiž pred časom oznámila, že sa tak stane ešte pred tohtoročným letom.

Zdroj: phonemag.com