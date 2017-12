Sony chce znížiť náklady a získať viac objednávok

Japonská elektrotechnická spoločnosť Sony minulý týždeň oznámila, že plánuje znížiť výrobné náklady a získať viac objednávok. Táto stratégia má Sony pomôcť v kompenzácii negatívneho vplyv jenu na jej zisky.

8. apr 2008 o 10:15 (sita)

Oznámil to prezident spoločnosti Ryoji Chubachi a dodal, že v tomto roku plánuje firma dosiahnuť 15 až 20-percentný podiel na trhu LCD displejov, ktorých cena má klesať.

Posilnenie jenu a iných ázijských mien poškodzuje regionálnych exportérov, ktorých hlavnou oblasťou predaja sú Spojené štáty americké. V roku 2007 poklesli ceny LCD obrazoviek a displejov, pod čo sa podpísal veľký počet nových dodávok na trh. V minulom fiškálnom roku, ktorý v Japonsku trvá do marca, znížila spoločnosť predpoveď prevádzkového zisku z 450 mld. jenov na 410 mld. jenov.

Na Slovensku má firma Sony výrobný závod v Nitre, v ktorom začala skúšobnú výrobu prvých LCD televízorov v auguste minulého roka, pričom začiatkom októbra prešla do hromadnej výroby. Nitriansky závod by mal v tomto roku dosiahnuť výrobnú kapacitu 3 mil. kusov LCD televízorov. Spoločnosť koncom februára tohto roku definitívne ukončila výrobu LCD televízorov v trnavskom závode a presunula ju do Nitry. V Trnave zostáva už len výroba tunerov a prevádzka servisu Playstation.

( 100 JPY = 20,351)