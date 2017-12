Špionážny triler Alpha Protocol od Obsidian Entertainment

7. apr 2008 o 10:45 Ján Kordoš

Spomenuté RPG prvky využijete prakticky v súbojoch. Tie by sa mali nápadne podobať napríklad na PS3 hitovku Uncharted: Drake´s Fortune, takže nás čaká ukrývanie sa za prekážkami, streľba či kontaktné súboje so zaujímavým systémom ovládania. Isteže, kdekto prehlasuje, že to bude vyzerať realisticky, ale tentoraz to nebude záležať len na vašom postrehu pri stláčaní adekvátnych tlačidiel. Celkovo totiž budeme mať k dispozícii 10 schopností, ktoré sú následne rozdelené do 10 úrovní a práve ich zvyšovaním sa zlepšujeme v danom obore. Napríklad budeme lepšie mieriť, či rozdávať silnejšie údery päsťou. Rozhovory nebudú statického charakteru, voľba konkrétnej odpovedi neexistuje a k slovu sa dostane vybranie tónu hlasu a reakcie. S niečím podobným prišiel Mass Effect a naň sa Alpha Protocol svojim spôsobom podobá. Hra sa objaví na PC, Xbox 360 a Playstation 3 až niekedy na jar 2009, dovtedy bude času na podrobné odhalenia dosť, zatiaľ však v našej galérii nájdete aspoň päticu prvých obrázkov.

Zdroj: PR