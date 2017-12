Ste pripravení na stratu notebooku?

Prieskumy ukázali, že podnikové notebooky v sebe skrývajú dáta, ktorých hodnota niekoľkonásobne prevyšuje cenu samotného hardvéru. Je preto rozumné siahnuť po opatreniach, ktoré zaistia diskrétnosť a ochranu obchodného tajomstva. Bohužiaľ, nedbalosť je na

jčastejším faktorom, ktorý zlyháva. A to i napriek tomu, že výrobcovia notebookov a vývojári softvéru podávajú pomocnú ruku. Urobili ste všetko, čo ste mohli?

V prvom kroku je potrebné preskúmať možnosti, ktoré ponúka BIOS notebooku. Väčšinou je dostupný pri štarte po kliknutí na tlačidlo F10, F2 alebo F1, kde odhalí možnosti hardvéru. Buďte však obozretní a neurobte krok do prázdna. Nastavené heslá zväčša nedokáže zrušiť ani servisné stredisko a jediným východiskom môže byť výmena základnej dosky.

Ochrana prístupu heslom ochráni notebook pred štartom či prebudením operačného systému nepovolanými osobami. Znamená to, že heslo je potrebné vložiť okamžite po zapnutí, inak sa systém nenačíta. Neochráni to síce dáta uložené na pevnom disku, vybabrete však s tými, čo a počítačom príliš nerozumejú, alebo musia konať rýchlo, za vaším chrbtom.

Z takto chráneného notebooku by stačilo vybrať pevný disk a pripojiť ho do iného počítača. Dnešné notebooky sú však v BIOS-e vyzbrojené funkciou, ktorá zablokuje pevný disk prístupovým heslom. Ak ho útočník nepozná, jeho počítač disk nenačíta a údaje zostanú relatívne v bezpečí. Toto heslo systém vyžaduje iba vtedy, ak vložíte disk do počítača, v ktorom doposiaľ nebol.

Vkladanie hesiel by mohlo človeka otráviť, preto výrobcovia osadzujú do podnikových notebookov snímače odtlačkov prstov. Tie nielenže zbavia používateľa starostí s pamätaním hesiel, ale zjednodušujú aj prihlasovanie k internetovým službám. Výhodou snímača je aj to, že vám umožní používať silné heslá, ktoré by ste si inak nezapamätali. Alternatívou je používanie čipových smart-kariet, ktoré je potrebné zasunúť do čítačky zabudovanej v notebooku. Táto technológia je však finančne nákladnejšia. Novinkou je aj odomykanie notebooku mobilom cez rozhranie Bluetooth.

Zapamätajte si, že hardvérová ochrana je vždy silnejšia ako tá, ktorú ponúka softvér. Preto sú na trhu notebooky vybavené TPM modulom. Ide o čip, ktorý zabezpečuje šifrovanie údajov bez toho, aby sa do operačnej pamäte dostal kľúč, ktorý údaje chráni. Modul dokáže šifrovať prístupové heslá, ale i súbory zapisované na pevný disk. Ak výrobca notebooku neponúka nástroje na šifrovanie pevného disku, siahnuť môžete po softvéroch, za ktoré nezaplatíte ani korunu. Najlepšou voľbou je v súčasnosti TrueCrypt. Iba dáta chránené silnou šifrou sú v bezpečí.

Existujú však riešenia, ktoré za úplatu ponúkajú komfort navyše. Ak sa notebook stratí a útočníkovi sa nepodarí do systému v stanovenom časovom limite prihlásiť heslom, notebook údaje automaticky vymaže. O mazanie sa postará samotný BIOS. Doplnkovou službou je aj vyhľadávanie notebooku. Ak sa mu podarí spojiť s internetom, odošle informácie o tom, kde sa nachádza.