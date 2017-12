Battlefield: Heroes - zadarmo a pre všetkých

4. apr 2008 o 9:52

Švédski vývojári DICE si u hráčov spravili veľmi dobré meno vďaka sérii Battlefield. Tá síce po poslednom výlete do budúcnosti začala trochu pokrivkávať ohľadom hrateľnosti a prínosu noviniek, no vôbec to neznamená, že by hra nešla na odbyt. Battlefield sa stal chcenou značkou a práve preto sa momentálne pracuje na dvoch projektoch z bojového poľa. Konzolové Battlefield: Bad Company si necháme na inokedy, venovať sa budeme hrdinom, alebo ak chcete Battlefield: Heroes. Aby bol prehľad dokončený úplne, v DICE sa rozhodli vytvoriť aj poriadny parkúrový simulátor z vlastného pohľadu Mirror´s Edge, ale o ňom si taktiež povieme ešte neskôr.

Battlefield: Heroes má obrovské predpoklady stať sa jednou z najobľúbenejších hier. Schválne sa nepíše o predajnosti, pretože tá vo svojej podstate ako ju poznáme vôbec nebude. Pozornejší čitatelia už vedia, že Battlefield: Heroes bude prístupné úplne zadarmo, za nič nemusíte platiť. Vyplníte jednoduchý formulár vo svojom prehliadači o zopár kolónkach a stlačíte veľké červené tlačidlo Play. Nejakej ten inštalácii a sťahovaniu dát sa zrejme pri prvom hraní nevyhneme, ale všetko je to úplne zadarmo, platíte len za internetové pripojenie. Ako už trailer na konci tohto článku názorne ukazuje, žiadne torrenty nie sú potrebné. A o čom Heroes vlastne budú? Znovu o vojne, znovu to bude akčná hra, len sa teraz presunie z pohľadu vlastných očí trochu ďalej a kamera sníma vybranú postavičku spoza pleca. Dôvod k tomuto kroku bol jednoduchý, vývojári si zistili, ktorá kamera viac vyhovuje bežným hráčom a bolo vymaľované.

Zameranie sa (aj) na casual hráčov, bude to zadarmo – a čo z toho bude gigant Electronic Arts mať? Do projektu, ktorý by nemal budúcnosť, by istotne nikto rozumne uvažujúci nešiel. Príjmy z hry totiž budú plynúť z reklamy. Nemusíte byť hneď zhrození, nepôjde o nič dramatické, priamo v hre sa nebude vyskytovať žiadna in-game reklama, ktorá by prznila hrateľnosť samotnú. Bude sa vyskytovať výhradne v menu a pri nahrávaní. Systém hrania zadarmo, pričom všetko zacvakajú príjmy z reklamy už bol použitý nedávno u EA – konkrétne si tento model vyskúšali v jednej z ázijských krajín pri poslednej FIFA-e, kde sa to vyplatilo omnoho viac, než by tvorcovia investovali od klasickej krabicovej verzii.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Spomínaná jednoduchosť sa premietla aj do príbehu, ktorý vlastne nie je prítomný. Všetko je vytvorené odľahčenou formou, na to ste však istotne prišli po zhliadnutí obrázkov. Poďme však poporiadku. Súperia proti sebe dve strany: kráľovská a národná armáda, nápadne pripomínajúce strany konfliktu 2.Svetovej vojny. Lenže nebude sa prelievať krv, tej nepotečie ani kvapka, dve frakcie bojujú proti sebe, pretože sa každá z nich snaží zabezpečiť, aby sa Olympijské hry konali práve v ich krajine. Zápletka nula bodov, ale o tú vôbec nejde. Po začatí hrania si vyberiete jedno z mužstiev (maximálne sa na mape môže medzi sebou likvidovať 16 hráčov, takže žiadne masové akcie nečakajte, tu ide o rýchlu a svižnú akciu), jedno z troch povolaní (o tých nižšie) a okamžite sa zapájate do akcie.

Princíp je jednoduchý: na začiatku má váš tím určitý počet tzv. ticketov, lístkov. Po smrti jedného z členov tímu jeden lístok ubudne. Vašou snahou je nielen dostať súpera na nulu, ale sa zároveň musíte snažiť získať niektoré zo súperom obsadených území alebo špecifických miest. Nielenže postúpite bližšie k súperovi na mape a program vám vyhodí lepšiu pozíciu na respawn (ten trvá len zopár sekúnd), ale pri súperovej smrti ubudne tímu väčší počet lístkov. Jednoduchosť sama o sebe, chytľavosť nezaostáva. Všetko bude prístupné pre okamžité hranie, nebudete potrebovať skúsenosti z XY hardcore strieľačiek, pretože frustrujúce zabitia jedným zásahom skutočne lezú na nervy a nie každý má čas niekoľko hodín denne zlepšovať svoj skill v danej hre. Účinnosť zbraní je výrazne znížená, budete po sebe páliť ako dvaja americkí hrdinovia (Rambo vs. Rambo a podobne), zdravie, ktoré protivníkovi ubudne uvidíte číselne zobrazené, ovládanie bude primitívne, zaľahnete behom sekundy, vstanete taktiež a všetko to ukončíme humorom.

Ten je potrebný a tvorcovia sa snažia spraviť z vojny odľahčenú záležitosť, chcú, aby si to hráči (či už ostrieľaní alebo nováčikovia) naplno užili a pobavili sa. Tomu zodpovedá aj zaradenie rôznych emotikonov alebo rôznych činností (animácií), ktoré budete môcť spustiť a trochu protivníka podpichnúť alebo naopak svojich povzbudiť. Spracovanie je viditeľne osekané o tie najmodernejšie efekty a hyper-detailné textúry. Veď aj načo? Voláme po tom už pomerne dlhú dobu. O spracovanie po technologickej stránke až tak nejde, dôraz musí byť kladený na výsledný dojem z grafického spracovania – a ten je výborný, až neskutočne príťažlivý. Možno sa chytíte za hlavu, veď to vyzerá na obrázkoch ako hra spred niekoľkých rokov, vaša grafická karta sa vôbec nezapotí, tak o čom to teda bude? O prístupnosti a jednoduchej kráse.



Zverejnená minimálna konfigurácia (CPU 1 GHz, 512 MB RAM o grafických kartách zatiaľ triezvo, pretože sa uvažuje aj podpora integrovaných grafík u notebookov!) je skutočne prístupná už pre každého. Hlavne podpora notebookov by bola výborným krokom od vývojárov, ktorí konečne prišli na základný fakt, že nie každý má snahu a je ochotný neustále investovať do nového železa. Radšej grafiku jednoduchšiu, ale špecifickú a zároveň príťažlivú. Komixový výzor je badať na prvý pohľad a vývojári nezakrývajú, že sa inšpirovali inou na multiplayer zamernou strieľačkou Team Fortress 2, z ktorej keď videli prvý obrázok, okamžite vedeli, čo chcú robiť. Môžete to nazvať ako vykrádanie, ale nie je vhodnejšie (a nenáročné spracovanie a zároveň pre oko príjemné) ako komixové s obrovskými jednofarebnými textúrami. Hoci ide o engine z Battlefieldu 2142, náročnosť je minimálna, pohyby vojačikov sú skôr smiešne ako realistické (hopsajú nesmierne roztomilo), ale animácie plnia svoj základný zmysel, pre ktorý je vytvorená: nadľahčiť situáciu a zároveň vyzerať svojsky a vtipne.

Pri hraní to bude riadna mela, veď už z vypusteného traileru viete, že zaujímavým možnostiam sa medze nekladú a môžete vyskočiť na krídlo lietadla, s ktorým vzlietne iný hráč a zvyšovať palebnú silu tohto stroja svojou streľbou. Šialené, ale určite to bude zábavné. Vozidlá do série Battlefield patria, vždy išlo o ľahko ovládateľné stroje a v tomto prípade to nebude inak, veď už pohyb tankov napovedal, že žiadny zložitý simulátor to určite nebude a postačí nám zopár kláves. Všetko pre dobro casual hráčov. Nemusíte sa toho báť, každý si tu nájde svoje teplé miestečko, len si musíte uvedomiť, že tu nejde o fragy alebo o jednoznačné víťazstvo, ale skôr o ponúkanú zábavu. Práve preto pri rozdelení do tried autori každú z nich rozlíšili, ale zo žiadnej nespravili superhrdinskú mašinu na zabíjanie.

Rozdelenie je prosté: ľahká, stredná a ťažká. Pri prvej má hrdina možnosť stať sa na nejaký čas neviditeľným, v rukách udrží nôž a sniperku, no nemusíte sa obávať headshotov na niekoľko stovák metrov. Žiadnou zbraňou nezabijete na jednu ranu a chvíľu to potrvá, kým ukrytý hráč usmrtí prekvapeného súpera. Práve to sa ráta, to je ten dôvod, prečo sa viacerí boja pričuchnúť k multiplayeru. Dostať výprask raz nie je impulz k znechutenému odchodu od titulu, ale dostávať na zadok permanentne od zakempovaného 15-ročného fagana, to už zdvihne adrenalín a vlnu znechutenia. Stredná trieda predstavuje klasický typ vojaka, ktorého všetky vlastnosti sú rovnomerne rozdelené a trieda ťažká je prezentovaná horou svalov, ktorý unesie tie najťažšie zbrane, no má pohybové obmedzenia. Poznáme to, rozumieme tomu a určite to pochopí aj Robko odvedľa.



Postupom času sa budú vaše postavičky zlepšovať, ale nepôjde o nejaké markantné postupy, skôr vás poteší odmena za dobré hranie. Výrazné zlepšenia by neskôr odrádzali menej skúsených hráčov, ktorých by nabúchaní harcovníci rozsekali. Preto vylepšenie zbraní ako takých neexistuje, do ruky dostanete skôr nejaký predmet alebo si vojačika inak oblečiete a odlíšite sa tak od ostatných. Ak chcete byť inými stoj čo stoj a hneď teraz, môžete spôsobom mikroplatby zvoliť možnosť vytvorenia si vlastnej postavičky so všetkým, čo k tomu patrí. Žiadne bonusy k hrateľnosti však nečakajte, to by odradilo drvivú väčšinu neplatičov. O cene zatiaľ nepadla reč, určite to však nebude nijako závratná suma a skôr pôjde o to, aby si hráči, ktorým tento titul prirástol k srdcu, mohli zvoliť vlastnú osobnosť.

Vidíte, hoci Battlefield: Heroes vyzerá smiešne, amatérsky a primitívne, možno vytrie zrak mnohých AAA titulom. Navyše bude úplne zadarmo, čo je pre našincov určite dobrý signál, hoci už teraz mnohí nadávajú na reklamu, ale to je skôr ich problém, pretože dôvod, do čoho rypnúť, si nájdu vždy. Battlefield: Heroes bude príjemnou oddychovkou, prístupnou úplne pre každého. Čakali ste práve toto od Electronic Arts?