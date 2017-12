Národná koncepcia e-Governmentu je už v pripomienkovom konaní

Nová "Národná koncepcia informatizácie verejnej správy" má zabezpečiť budovanie informačných systémov verejnej správy a samosprávy postavené na spoločných základoch. V praxi to umožní vytvoriť podmienky pre vybavovanie úradných záležitostí verejnosti rôzn

3. apr 2008 o 9:50 (sita)

ymi elektronickými prostriedkami, znížiť neproduktívny čas strávený administratívnym vybavovaním, vytvoriť predpoklady pre zníženie správnych poplatkov a odstrániť viacnásobné opakovanie rovnakých úkonov. Návrh novej koncepcie predložilo v stredu do pripomienkového konania Ministerstvo financií SR.

Návrh vychádza zo súčasného stavu informatizácie verejnej správy a z postupov krajín, v ktorých bola dosiahnutá najvyššia úroveň informatizácie. Koncepcia vymedzuje rámec informatizácie verejnej správy tak, aby boli jej procesy výkonu efektívne digitalizované. Tiež definuje hlavné princípy informatizácie tak, aby aktivity samotnej verejnej správy pri uplatnení infokomunikačných technológií smerovali k digitalizácii a poskytnutiu e-služieb pre verejnosť.

Slovensko by malo do roku 2013 podľa vízie e-Governmentu dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou, za súčasného zvyšovania jej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania jej nákladov. Vyplýva to zo Stratégie informatizácie verejnej správy, ktorú vláda odsúhlasila vo februári tohto roku, a ktorá predchádzala samotnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Do roku 2013 bude verejná správa SR pracovať na dosiahnutí štyroch strategických cieľov, ktoré vytvárajú komplexný rámec pre naplnenie vízie eGovernmentu. Sú nimi zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, elektronizácia procesov verejnej správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy a zvýšenie kompetentnosti verejnej správy.

Celkový rozpočet Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS), pod ktorý patrí aj e-Government, z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na roky 2007 až 2013, má predstavovať viac ako 1,2 mld. eur. OPIS má štyri prioritné ciele, pričom na samotný eGovernment, teda elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, by malo smerovať 826 mil. eur. Na rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií - eContent a eCulture, bude určených 192 mil. eur a na technickú pomoc 36 mil. eur. Dôležitým cieľom informatizácie je aj zvýšenie prístupnosti širokopásmového internetu, na ktoré je určených 113 mil. eur.