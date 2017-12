Inšpekcia varuje pred nebezpečnými detskými mobilmi

Hračky "Detský mobilný telefón COLOR SCREEN PHONE NO. 7610" a "Detský mobilný telefón Mobil v krabičke NO. 3230" sú nebezpečnými výrobkami a môžu ohroziť zdravie detí.

3. apr 2008 o 9:20 TASR

Bratislava. Upozornila na to Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Obidva výrobky prekračujú povolenú emisnú hladinu hluku. Tá je stanovená na maximálne 80 decibelov (db), prvá z uvedených hračiek však pri meraniach dosiahla hlučnosť 91,7 db a druhá až 105,2 db. "Oba produkty pre spotrebiteľov predstavujú riziko poškodenia sluchu," varuje SOI.

Plastový mobilný telefón COLOR SCREEN PHONE je napájaný 2 kusmi 1,5 voltových batérií typu AA. Zabalený je v papierovej škatuľke s vyobrazením mobilného telefónu a textom "COLOR SCREEN PHONE, SOLID 3D" a na zadnej strane s číselným údajom 7610. Na nalepenej etikete je uvedené typové číslo F 105016. Tento čínsky telefón je z čierneho plastu a na jeho displeji sa nachádza obrázok znázorňujúci pláž, spresnila inšpekcia.

Rovnaké balenie i napájanie má aj Mobil v škatuľke NO. 3230. Na vonkajšej strane obalu je vyobrazený mobilný telefón a text "New edition Emulation mode 3230". Predná časť telefónu je červenej farby, zadná časť z čierneho plastu. Na displeji nad obrázkom znázorňujúcim pláž, more, ležadlo a slnečník sú písmená GPRS.

SOI odporúča spotrebiteľom, ktorí si uvedené výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Zároveň pripomína ich právo na ich vrátenie do predajne a refundáciu kúpnej ceny.