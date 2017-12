Týždeň VO VEDE

(27. - 2. 4. 2008)

3. apr 2008 o 0:00

Tím Dae-Hyeong Kima z Illinoiskej univerzity (USA) vyvinul kremíkové integrované obvody, ktoré možno ohýbať, naťahovať a skladať, pričom si zachovávajú elektronické schopnosti tradičných kremíkových čipov (na snímke Science je jeden pri ohybovej skúške, zaliaty v priehľadnej gume). Zídu sa predovšetkým v medicíne a všade, kde treba kombinovať robustný výkon s ľahkými a pružnými materiálmi. (Zdroj: Science)

Tím Marka Bockoa z Rochesterskej univerzity (USA) digitálne reprodukoval hudbu do podoby súboru, ktorý je takmer tisíckrát menší ako zodpovedajúci súbor formátu mp3. Išlo o 20-sekundový záznam klarinetového sóla do menej ako kilobytového súboru, ktorý vznikol počítačovým znovuvytvorením reálnej fyziky klarinetu a fyziky hráča na klarinet.

(Zdroj: International Conference od Acoustics, Speech, and Signal Processing)

Jeff Cooke z Kalifornskej univerzity v Irvine (USA) s kolegami objavil najvzdialenejšie a vzhľadom na konečnú rýchlosť šírenia svetelného signálu aj najmladšie zoskupenie galaxií, LBG-2377 (na snímke University of California at Irvine). Leží 11,4-miliardy svetelných rokov od Zeme; pri dosiaľ rekordnom zoskupení galaxií to bolo "iba" deväť miliárd svetelných rokov.

(Zdroj: University of California at Irvine, astro-ph)

Tím Jonathana Geigera zo Severodakotskej univerzity (USA) zistil pri pokusoch na králikoch, že dávka kofeínu na úrovni jednej šálky kávy denne blokuje rušivé účinky vysokej hladiny cholesterolu, súvisiace s Alzheimerovou chorobou.

(Zdroj: Journal of Neuroinflammation)

Tím Marka Aldenfeldera z Arizonskej univerzity (USA) našiel v Peru pri jazere Tititaca najstarší známy zlatý šperk Nového sveta. Ide o náhrdelník z rúrok zlatého plechu, ktoré boli vykované za studena z nuggetov (na snímke Marka Aldenfeldera/National Academy of Sciences je zrekonštruovaný). Medzi rúrkami boli na šnúre kúsky tyrkysu. Náhrdelník ležal vedľa sánky lebky dospelého človeka, pochádza cca z roku 2100 pred n. l.

(Zdroj: PNAS)

Zdeněk Urban © SME