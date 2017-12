Obedná pauza: kurzorom opatrne

V Overhead Consistence je vašou úlohou dostať kurzor na koniec členitej a mätúcej hracej plochy. Nesmiete sa pritom špičkou kurzora dotknúť ničoho s bielym okrajom. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je precízna, trpezlivá a pomalá manipulácia myšou.

3. apr 2008 o 11:30 Slavomír Benko

V ľavom hornom rohu sa postupne napĺňa ukazovateľ. Núti vás to napredovať opatrne, po jeho naplnení je vám totiž odmenou jeden z bonusov (pristúpiť k nim môžete kliknutím na kufrík), ktoré spestrujú hru. Keď sa naplní a vy ho chcete začať plniť opäť, musíte stisnúť A. To je jediný kláves, ktorý máte stláčať. Klávesu Enter a medzerníku sa počas hrania rozhodne vyvarujte, dostanú vás do menu. Rovnako netreba ani stláčať tlačidlo na myši na konci levelu, stačí chvíľu zotrvať na finálnom mieste.

Ovládanie:

Myš (ale žiadne tlačidlá na nej!) a kláves A.

