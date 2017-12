Trend: notebooky pod desaťtisíc

Donedávna na trhu s no­tebook­­mi platilo pravidlo: čím menší, tým drahší. Dvanásťpalcové notebooky si mohli dovoliť iba špičkoví manažéri, boli drahé, lebo okrem miniatúrnosti mali byť aj výkonné.

Výrobcovia teraz skúšajú nový koncept: do notebookov so 7- a 9-palcovým displejom integrujú čo najskromnejšiu výbavu a potom sa z nej snažia vyťažiť čo najväčší výkon.

Prístroje umožňujú len minimum: spúšťanie kancelárskych aplikácií, prehrávanie multimédií a prístup na internet. Zaujme však bezkonkurenčná cena: v prepočte menej ako desaťtisíc korún.

Začal to Asus

Boom lacných notebookov začala spoločnosť Asus, keď v októbri 2007 prišla na trh so svojím notebookom Asus Eee PC. Prvý model bol vybavený 7-palcovým displejom, 2-gigabajtovým flashdiskom, pol gigabajtom pamäte a 800-megahertzovým procesorom.

Notebook sa začal veľmi dobre predávať - na serveri Amazon.com je dlhodobo na druhom mieste v predajnosti, na prvých priečkach sa nachádza aj na serveri PriceGrabber.com, ktorý porovnáva ceny počítačov v rôznych obchodoch.

Nové príležitosti

Stephen Felice, prezident spoločnosti Dell pre Áziu a Japonsko tvrdí, že nové lacné počítače dávajú šancu prilákať ku kúpe počítača aj tých, ktorí doteraz váhali. „Je to veľká šanca zaujať v krajinách, ktoré majú veľké množstvo obyvateľov, ktorí počítač doteraz nepoužívali,“ myslí si.

Skúsenosť Asusu však ukázala, že hlad po lacných notebookoch je aj v západných kraji­nách.

Intel, ECS a Acer

Viacerí giganti teraz postupne predstavujú svoje vízie lacných prenosných počítačov. Acer už onedlho predstaví notebook v cenovom rozmedzí od 350 do 400 dolárov (približne 7 400 - 8 465 korún). Spotrebitelia môžu očakávať 9-palcový displej, ostatné detaily zatiaľ nie sú známe.

Intel pracuje na projekte 2goPC, ktorý bude dostupný v lacnejšej 7-, ale aj drahšej 9-palcovej verzii. Procesor Intel Celeron bude obsluhovať 512 megabajtov operačnej pamäte, dáta budú uložené na 40-gigabajtovom pevnom disku. Predbežne sa hovorí o cene vo výške tesne za hranicou 300 dolárov (približne 6 350 korún).

Firma ECS chce na trh vyrukovať s modelom GL10IL, ktorý ocenia tí, čo to s mobilným internetom myslia vážne. Ponúkne modem podporujúci štandardy HSDPA/HSUPA, nový procesor Atom z dielní Intelu taktovaný na frekvencii 1,6 GHz, Wi-Fi, Bluetooth, USB roz­hrania, čítačku štyroch formátov pamäťových kariet a na výber medzi tradičným alebo flash pevným diskom. Cena však bude zodpovedať tejto výbave. Predbežne sa hovorí o 800 dolároch (približne 16 930 korún).

Firiem, ktoré avizujú svoje nové lacné notebooky, je viacero. Konkurencia nezaškodí a trh si na novú platformu rýchlejšie privykne.

Očakávané lacné notebooky

2go PC od Intelu by mal byť najväčšou konkurenciou pre Asus EeePC. Bude podporovať operačný systém Windows.

Do Európy by mal čoskoro prísť Cloudbook od americkej spoločnosti Everex. Má 30-gigabajtový disk, 512 megabajtov RAM, 7-palcový displej. V prepočte by mohol stáť okolo 9000 korún.

So super lacným notebookom má v druhej polovici roku 2008 prísť aj Acer.