Štvrtý operátor ponúkne internet

Nové frekvenčné pásmo 870 MHz môže byť zaujímavé aj pre finančných investorov, ktorí na jeho neskoršom predaji zarobia.

1. apr 2008 o 0:00 Ivan Kahanec

V krátkom čase po príchode O2 by mohol prísť ďalší operátor. Nebude to však tradičný mobilný operátor, ako Orange či T–Mobile, ale zameria sa na rýchly mobilný internet.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – REUTERS)

BRATISLAVA. K trojici slovenských mobilných operátorov by mohol tento rok pribudnúť ďalší. Zatiaľ však nie je jasné, kto sa do výberového konania Telekomunikačného úradu prihlási. Predseda úradu Branislav Máčaj v januári avizoval, že o frekvencie sa zaujímala investičná skupina, ktorá pôsobí v Česku v telekomunikáciách. To bol aj dôvod pre včerajšie vyhlásenie tendra na pásmo 870 MHz.

Investičná skupina Penta, ktorá by vyhovovala Máčajovmu opisu, však účasť v tendri vylúčila. Rovnaký postoj zaujala aj investičná skupina J&T a podľa agentúry SITA aj Slovak Telekom či alternatívni operátori Swan a GTS Nextra.

Operátori zatiaľ analyzujú

Trojica súčasných mobilných operátorov zatiaľ jasné stanovisko nepovedala. „V súčasnosti analyzujeme podmienky tendra a po vyhodnotení analýzy sa rozhodneme,“ povedal Andrej Gargulák za T-Mobile. Podobne reagoval aj Orange. Najmladší operátor O2, ktorý sa v súčasnosti zameriava najmä na budovanie tradičnej GSM siete, situáciu „pozorne sleduje“.

Zapojenie sa do tendra nevylúčil jeden z najväčších alternatívnych pevnolinkových operátorov Slovanet. „Máme záujem o rozširovanie ponuky služieb a preto zvážime potenciál využitia frekvenčného pásma 870 MHz,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Ivica Hricová.

Odborník na telekomunikácie David Března povedal, že o slovenský trh by mohla mať záujem aj telekomunikačná skupina, ktorá u nás ešte nepôsobí. „Ide však len o špekuláciu,“ povedal. Do úvahy by pripadali skupiny Vodafone či 3.

Internetová sieť

Atraktivita frekvenčného pásma 870 MHz je oproti tradičným GSM frekvenciám podľa odborníka na telekomunikácie Petra Blaasa z DLM Slovakia nižšia, lebo nie je určené na prenos hlasu. Navyše, mobilné telefóny ani modemy na pripojenie k internetu, ktoré sa v súčasnosti u nás používajú, by v takejto sieti nefungovali.

Ak by chcel štvrtý mobilný operátor prevádzkovať aj hlasové služby, mohol by svojim potenciálnym klientom ponúkať len zopár typov mobilov menej známych značiek.

Slabý potenciál hlasových služieb na novej sieti nepriamo potvrdzuje aj regulátor, keď hovorí, že „pridelený frekvenčný blok bude pre užívateľov služieb znamenať rozšírenie doterajšej ponuky najmä v oblasti vysoko rýchlostného mobilného pripojenia na internet“.

Na trhu internetového pripojenia je ešte podľa Blaasa priestor pre ďalšieho hráča. „V mestách sa však rýchlo rozširuje pokrytie optickými sieťami s oveľa vyššími rýchlosťami. To môže v týchto oblastiach znížiť záujem o mobilné pripojenie.“

Licencia môže byť výhodnou investíciou

Ak by sa nový operátor rozhodol prevádzkovať novú sieť len na pripojenie na internet, návratnosť jeho niekoľkomiliardovej investície by mohla byť pridlhá, mieni Března. Priestor na zvýšenie výnosov vidí v zatiaľ netradičných využitiach mobilnej siete. Ide napríklad o prenos dát pri elektronickom výbere mýta alebo pri zabezpečovacích systémoch.

Investícia niekoľko desiatok miliónov do získania frekvencií by mohla byť podľa Blaasa zaujímavá aj pre finančného investora, ktorý v telekomunikáciách nepôsobí. „Frekvencií je obmedzený počet a ich cena v blízkej budúcnosti vzrastie,“ povedal. Investor by mohol postaviť sieť a po niekoľkých rokoch by ju odpredal telekomunikačnému operátorovi so ziskom.

Vyhrá najvyššia ponuka

Na rozdiel od tendra na tretieho operátora, v ktorom vyhral O2, bude jediným kritériom pri výbere ponúknutá cena. Tá by mala byť minimálne 30 miliónov korún.

V tendri na GSM a 3G frekvencie spred dvoch rokov bolo najvýznamnejším kritériom to, ako prispeje nový hráč na trhu k zvýšeniu konkurencie. Cena bola vtedy najslabšie hodnoteným kritériom. Aj preto sa vynárali pochybnosti o tom, ktorý uchádzač mal vyhrať.