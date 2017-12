S platbou cez internet neotáľajte

Uhradenie dane cez internet považujú mnohí daňovníci za riešenie, ktoré možno najdlhšie odkladať. Aj tento spôsob platby má však svoje časové limity.

BRATISLAVA. Ak ste si nechali zaplatenie dane nadnes a plánujete tak urobiť prevodom z bankového účtu, nemali by ste tento krok odsúvať na neskorú večernú hodinu. A to ani v prípade, ak využívate možnosť platby cez internet.

Hodiny pred polnocou

Vo väčšine oslovených bánk musíte zadať príkaz na prevod sumy pre správcu dane viac ako tri hodiny pred dnešnou polnocou, aby bola odpísaná z vášho účtu ešte s dnešným dátumom. Ten je pre daňový úrad smerodajný nielen pri posudzovaní dodržania termínu pre podanie daňového priznania, ale aj pre odvedenie dane. „Rozhodujúci je dátum, keď je platba odpísaná z bankového účtu daňovníka,“ uviedla hovorkyňa Daňového riaditeľstva Iveta Adamíková. Reagovala tak na otázku, či má byť dnes suma pripísaná na účet daňového úradu, alebo stačí, ak v dnešný deň odíde z daňovníkovho účtu.

Hraničné termíny

Ak využívate internetbanking Istrobanky a chcete, aby bola suma pre správcu dane odpísaná s dátumom 31. marca, mali by ste zadať príkaz do 17.30 hod. Najneskôr o 18.00 hod. by ste tak mali urobiť v ČSOB, do 19.00 hod. v UniCredit Bank aj v Ta­trabanke. Do 20.00 hod. by ste to mali stihnúť vo VÚB a do 21.00 hod. by vám mali sumu s dnešným dátumom odpísať vo Volksbank, Dexii a OTP Banke. O pol hodiny neskôr má hraničný termín Slovenská sporiteľňa. Dve banky avizujú, že ich klienti môžu zadať elektronický príkaz aj v noci. Poštová banka radí urobiť tak najneskôr päť až desať minút pred polnocou, mBank tvrdí, že stačí minútu pred koncom dnešného dňa.