Centrála IBM sa možno presunie z Viedne do Bratislavy a Dubaja

Podľa rakúskych médií má centrála IBM opustiť Viedeň, spoločnosť to zatiaľ nekomentovala.

29. mar 2008 o 9:00

VIEDEŇ. Americký počítačový koncern IBM sa vraj chystá presťahovať svoju centrálu z Viedne do Bratislavy a Dubaja. Oznámil to rakúsky denník Oberösterreichische Nachrichten s odvolaním sa na exkluzívne zdroje. Podľa informácií denníka by mala byť zrušená doterajšia viedenská centrála s pôsobnosťou pre strednú a východnú Európu, pre oblasť Blízkeho východu, Afriky a pre Rakúsko a Švajčiarsko.

V budúcnosti by ju mali nahradiť dve centrály. Jedna v Bratislave s pôsobnosťou pre strednú a východnú Európu a druhá v Dubaji, ktorá by mala prevziať oblasť Blízkeho východu a Afriky.

Podľa rakúskych novín to znamená, že buď s Viedňou, alebo s IBM by sa malo rozlúčiť asi 450 špičkových manažérov. Najväčší svetový počítačový koncern IBM zamestnáva v súčasnosti viac ako 320­tisíc ľudí a v Rakúsku sú to dve tisícky.

Spoločnosť IBM zatiaľ túto informáciu nepotvrdila. Denník tvrdí, že je to dôsledok už skôr prijatej stratégie.

Podľa nej sa majú riadiace centrály viac priblížiť trhom s najvyšším rastom, ktorými sú práve teraz stredná a východná Európa, Blízky východ a Afrika.

IBM je najväčším poskytovateľom technologických služieb na svete. Firma stála pri zrode úspechu osobných počítačov. V druhej polovici osemdesiatych rokov o svoje výlučné postavenie v tejto oblasti prišla a v roku 2005 predala divíziu na výrobu osobných počítačov čínskej spoločnosti Lenovo a začala sa sústreďovať na lukratívnejší trh softvéru a počítačových služieb.

čtk)