iPhone od Apple s podporou 3G má prísť ešte pred letom

Apple pravdepodobne uvedie na trh vysokorýchlostnú verziu svojho trendového mobilu iPhone ešte do leta. V 3. kvartáli by ich mal americký koncern vyrobiť až 8 miliónov.

31. mar 2008 o 10:15 TASR

New York. Apple pravdepodobne uvedie na trh vysokorýchlostnú verziu svojho trendového mobilu iPhone už v 2. štvrťroku. V 3. kvartáli by ich mal americký koncern vyrobiť až 8 miliónov. Vyplýva to z analýzy Bank of America (BoA).

Akcia Apple posilnila o 3,95 USD alebo 2,8 % na 144,20, v prepočte 2 977 SKK, po zverejnení tejto prognózy týkajúcej sa iPhonu tretej generácie od analytika BoA Scotta Craiga. Akcia operátora AT&T, ktorý je v USA exkluzívnym predajcom iPhonu, vzrástla o 1 % na 38,03 USD.

Koncern AT&T vlani informoval, že by mal začať predávať 3G verziu iPhonu v roku 2008. Ešte v piatok odmietol komentovať, kedy ju uvedie na trh. Komentár odmietla aj predstaviteľka Apple Jennifer Bowcocková.

Craig uviedol, že v súčasnosti počíta s podstatne väčším objemom výroby 3G iPhonu, než pôvodne predpokladal. Apple podľa neho v máji plánuje vyrobiť 3 milióny týchto prístrojov a v 3. štvrťroku až 8 miliónov. Craig pôvodne prognózoval, že Apple vyrobí 8 miliónov mobilných telefónov tretej generácie za celý rok 2008.

Analytik spoločnosti Current Analysis Avi Greengart predpovedá uvedenie na trh vyoskorýchlostnej verzie iPhonu v júni, teda približne v čase, kedy sa očakáva aktualizácia softvéru iPhonu.

Apple podľa vlastných prognóz počíta, že do konca roka predá 10 miliónov iPhonov. V januári koncern publikoval správu, v ktorej uviedol, že od uvedenia iPhonu na trh v júni 2007 predal 4 milióny týchto prístrojov.

Informovala o tom agentúra Reuters.