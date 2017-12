This Is Vegas - život v meste hriechu bez príkras

Mesto hriechu v USA je synonymom pre Las Vegas. Cez noc to v ňom žije viac ako za denného svetla, kasíno nájdete na každom rohu, neustále sa na vás usmievajú novinári (pardón, prostitútky) a ak hľadáte mesto, v ktorom môžete utratiť more peňazí behom jedn

28. mar 2008 o 17:33 Ján Kordoš

ej noci, niet lepšieho kandidáta. Vývojári zo Surreal Software prechádzajú z temného hororového sveta The Suffering do neónmi osvetleného Vegas a rozhodne ide o skok nielen v atmosfére, ale aj v žánri a hrateľnosti. Lež poporiadku, This is Vegas je totiž hrou, ktorá môže rovnako prekvapiť milo a zároveň i sklamať. Má predpoklady na oba konce, ale predsa len veríme, že napokon to bude poriadna jazda.

Meno Preston Boyer si zapamätajte. Nie, nejde o meno nášho hrdinu, ktorý je zatiaľ označovaný tradične ako hero. Je to človek, ktorý chce spraviť z Las Vegas akúsi obdobu Disneylandu, aby doň mohli chodiť cez deň rodinky na výlety a užívali si v zaujímavých miestach. Koniec kasínam a rozmarnému vyhadzovaniu peňazí, koniec stovkám mŕtvych tiel v okolí mesta zahrabaných v púšti, koniec opíjania sa, koketovania s povoľnejšími slečnami, jednoducho tak ako sa dnes vyberajú niektoré rodinky v sobotu na nákup do niektorého z hypermarketov, by v budúcnosti mohli pokojne vyraziť do Vegas. A toto teda rozhodne náš hrdina nedopustí, pretože on sa prišiel do Vegas zabávať a tak to aj zostane, aby tu mohol začať nový život alebo niečo podobné.





Príbeh je stupídny, bez debaty, avšak zázračná je myšlienka, na ktorej je postavený. Keďže je naša hlavná postava úplne neznáma a chce si zarobiť a riadne sa zabávať, postačí aj táto zápletka, veď je postavená na meste neresti, ktoré je pre zábavu ako stvorené. Od toho je už len krôčik k tomu, aby sme si povedali, že This is Vegas bude obsahovať otvorené prostredie, prístup budete mať takmer všade a je len na vás, kam sa vyberiete. Áno, známy to systém z Grand Theft Auta je odetý do Vegas hávov a všade sa na nás bude usmievať more blikajúcich žiaroviek.

Život vo Vegas nebude normálny, to by ani nik nečakal. Náš hrdina je neznámy a preto patrí medzi jeho prvé úlohy získanie si kontaktov a najlepšia príležitosť sa mu ponúka pri návšteve večierku, kde môže natrafiť na vplyvných ľudí, pre ktorých by mohol vykonať nejakú tú prácičku. Kľudne aj za hranicami zákona, hlavne totiž je, že za to dostane riadne zaplatené. Las Vegas ovládajú konkrétne gangy a podľa toho, pre ktorý z nich pracujete, sa prikláňajú ich sympatie na vašu stranu, alebo naopak po vás pôjdu ako o dušu. Úloh bude nesmierne veľké množstvo, určite poznáte doručovanie zásielok, ukradnutie špeciálneho predmetu či odstránenie nepohodlnej osoby, nás zaujala misia, v ktorej si zahráte mužského striptéra. Keď už nič iné, tak minimálne originálne to je.



Takže nás vlastne čaká klasická nálož virtuálneho kradnutia aut, zabíjania a bitiek. Autá nemáte k dispozícii prístupné všetky, najprv si ich musíte zaslúžiť pri plnení úloh, takže to funguje na tradičnom systéme ako kedysi v Mafii, keď do istých aut vstúpite až v okamihu, keď ich budete mať v garáži. To je zas prvok prebratý z výbornej kópie GTA Saint´s Row. Nápady si berie This is Vegas zo všetkých kútov, avšak nemusíte mať obavy, že by sa napokon hra zvrhla vo vojnu gangov. Hlavná postava vyzerá síce ako vystrihnutá z reklamy na deodorant, ale pôjde o obyčajného človeka, čiže väčšinu času strávite pästnými súbojmi, ktoré by mali byť ťahúňom. Kontaktný boj vyzerá určite zaujímavo, hlavne ak sa vývojári posnažia a spravia ovládanie intuitívne a kombinácie úderov budú zostavené z niekoľkých desiatok úderov.

Dojem z mesta je už z obrázkov jasný. Všetko je dokonalé – od hlavného hrdinu po dámsku spoločnosť. Uhladený svet má mať svoje čaro, má nás ohromiť nielen svojim výzorom, ale i pretvárkou. Filozofické úvahy však pôjdu bokom. Zatiaľ nebolo nikde spomenuté ako to bude so zakázanými témami ako napríklad záujem o opačné pohlavie vo viac než platonickej rovine. Nejde nám o zobrazovanie nahoty ako takej, ale predsa len Vegas nie je mestom hriechu len tak pre nič za nič, a ak by sa tvorcovia uchýlili k przneniu dospelo vyzerajúceho projektu len kvôli ratingu, určite by hre skôr uškodili. Voľnosť je ďalej potvrdená veľkým množstvom minihier: v kasínach si zahráte tradičnú ruletu, poker, blackjack, kocky či vyskúšate podľahnúť hracím automatom. To by však bolo príliš málo a keďže sa v noci konajú večierky, určite na nejeden zavítate a tu sa predstaví vaše barmanské ja pri miešaní nápojov alebo tancovaní a možno i zvádzaní (najlepšie opačného pohlavia). Občas sa náhodne pobijete – jednoducho život vo Vegas.



O technickom spracovaní alebo prípadnej rozlohe či iných parametroch zatiaľ nepadlo ani slovo. Dá sa teda posudzovať jedine z obrázkov, ale prehnané ambície na ašpirovanie najlepšie vyzerajúceho projektu This is Vegas určite nemá. Veríme však, že nás ohromí minimálne svojou dominantnou architektúrou a zároveň aj poriadnou dávkou gýču. Vynikajúce by bolo, keby sme sa dočkali aj nejakého hviezdneho soundtracku, ale to sú zrejme len zbytočné želania, aj keď vozenie sa v drahej limuzíne za sprievodu diskotékových vypalovákov by bolo pôsobivé. Najdôležitejšie však bude, či sa podarí Surreal Software zachytiť tú správnu atmosféru žijúceho Las Vegas a príbeh bude dostatočne zaujímavý a bude mať spád. Len otvorené mesto so slobodou už dnes nikoho nevzruší, ale keby to bola riadne adrenalínová jazda (stačí si spomenúť na neprávom zabudnuté Total Overdose), určite by sa našlo mnoho hladných krkov, ktoré by This is Vegas zasýtilo.