Eurokomisia vyšetruje kúpu firmy Navteq fínskou Nokiou

Európska komisia otvorila hĺbkové vyšetrovanie plánovanej akvizície americkej firmy Navteq fínskou spoločnosťou Nokia za 8,1 miliardy dolárov.

31. mar 2008 o 10:13 SITA

BRUSEL. Európska komisia otvorila hĺbkové vyšetrovanie plánovanej akvizície americkej firmy Navteq fínskou spoločnosťou Nokia za 8,1 mld. USD. EK má totiž na základe predbežného prieskumu trhu "závažné pochybnosti ohľadom voľnej hospodárskej súťaže". Navteq je totiž jeden z dvoch popredných výrobcov navigačných digitálnych máp, ktoré sú kľúčovou súčasťou navigačných služieb poskytovaných prostredníctvom mobilných telefónov. Nokia sleduje akvizíciou firmy Navteq posilnenie na poli navigačných systémov, ktoré predstavujú jeden z najrýchlejšie rastúcich segmentov v telekomunikačnom odvetví.

"EK do 8. augusta tohto roka rozhodne, či by navrhovaná akvizícia výrazne narušila hospodársku súťaž v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru alebo jeho podstatnej časti," uvádza sa v stanovisku. EK sa zameria na to, či by v dôsledku transakcie vzrástli výdavky za navigačné digitálne mapy pre ostatné spoločnosti poskytujúce navigačné služby prostredníctvom mobilných telefónov. Bude sa tiež snažiť zistiť, či by akvizícia obmedzila ich prístup k takýmto mapám a následne ohrozila zákazníkov. Akvizícia Navteq, ktorá bude doteraz najväčšia v histórii Nokie, už v decembri minulého roka získala súhlas amerických regulačných úradov.

(1 EUR = 32,585 SKK)