Lengyel spustil šesť nových internetových rádií

28. mar 2008 o 10:45 Miroslava Kernová, (hr)

BRATISLAVA. K internetovým rádiám dnes pribudlo šesť nových hudobných rádií, ktoré vlastní spoločnosť mojeradio a.s., za ktorou sú majitelia Jemných melódií.

Rádia sú pomenované podľa hudobných žánrov, ktoré vysielajú: ako Modern Rock, Dance Radio, Smooth Jazz, 99JAMZ, Classic Rock, Radio Oldies. Naladiť ich možno na stránke www.mojeradio.sk Všetky vysielajú hudbu bez doprovodu moderátorov.

Doprevádzajúce hudobné jingle rádií boli vyrábané v Holandsku a nespievané boli vyrobené v Londýne.

Rádia majú v pláne vysielať aj reklamu.

Šéf Jemných melódií Martin Lengyel, ktorý je jedným z akcionárov spoločnosti mojeradio a.s., však neočakáva, že takýto typ rádií si na seba dokáže v súčasnosti zarobiť. „Je to investícia do budúcnosti najmä v súvislosti s blížiacou sa digitalizáciou," povedal Lengyel pre SME.

Spoločnosť má v pláne spustiť do konca septembra ďalších šesť rádií, pričom do konca roka má ich byť spolu 20. Zároveň spoločnosť požiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o licenciu na vysielanie šesť monotypových rádií, aby mohla vysielať aj prostredníctvom káblových operátorov.