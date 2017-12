Obľúbená Nokia 6300 sa dočkala vylepšenia, má aj Wi-Fi

28. mar 2008 o 10:51 Ivan Kahanec

Ešte pred oficiálnym predstavením sa na verejnosť dostali informácie o vylepšenej Nokii 6300, ktorá bude niesť označenie 6300i. Nokia 6300 pritom patrí k obľúbeným telefónom na Slovenskom trhu, najmä vďaka tomu, že sa predáva v akcii za korunu.

Nová 6300i bude oproti 6300 podporovať bezdrôtové siete Wi-Fi, vďaka čomu sa budú môcť používatelia pomerne lacno pripájať k internetu. Wi-Fi možno využívať aj na telefonovanie cez internet VoIP.

Ďalším vylepšením by mala byť podpora aplikácie Nokia Maps, ktorá umožňuje prezeranie máp a v kombinácii s doplnkovým GPS modulom aj navigáciu. Ak sa táto informácia potvrdí, išlo by o prvý model s prostredím S40, ktorý by podporoval Nokia Maps. Okrem tejto aplikácie bude v pamäti telefónu aj Opera mini, ktorá umožňuje komfortné prehliadanie internetu pri nízkej spotrebe dát.

Zatiaľ nie je známa cena ani dátum uvedenia na trh.

via MobileBurn.com