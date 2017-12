Čo ponúka 10.číslo Oficiálneho Xbox 360 Magazínu

28. mar 2008 o 7:34 Ján Kordoš

Článkom čísla je však svetová premiéra a predstavenie konzolovej stratégie World in Conflict: Soviet Assault, ktorá má tie najlepšie predpoklady stať sa skutočným hitom ako na PC, tak i na konzolovom Xboxe 360. Nesmie chýbať report z konferencie GDC 2008 a následnými novinkami napríklad o Gears of War 2, Fable 2 a iných projektoch. Redaktori vás informujú taktiež o prichádzajúcej stratégii Red Alert 3 alebo tenise Top Spin 3. Medzi ďalšie exkluzívne premiéry patrí preview na Aliens: Colonial Marines, prvé dojmy zo Star Wars: The Force Unleashed, zahrali si taktiež Grand Theft Auto 4 a Fallout 3 či Too Human, o čom sa aj náležite rozpísali. Tematický článok sa tentoraz týka hier na Xbox Live Arcade a nájdete v ňom prehľadné informácie o tom, čo sa v tento rok na nás valí.

