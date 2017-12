Očakávané herné hity na najbližšie tri mesiace

27. mar 2008 o 16:02 Ján Kordoš

Záver minulého roku sa po hernej stránke skutočne vydaril a právom patril medzi tie najlepšie. Vedeli ste však, že až 56% všetkých hier vyšlo v poslednej tretine roku (september – december)? Menej než polovica hier padla na osem mesiacov, čo patrilo medzi bežné fakty, pretože sa herné spoločnosti snažili uviesť svoje esá v rukáve v lukratívnom predvianočnom období, kedy je najväčší dopyt po herných tituloch. Táto stratégia spôsobovala hluché mesiace (povestné letné sucho bolo vždy nepríjemné), no tomu zrejme odzvonilo a podľa vydavateľských plánov veľkých spoločností sa zdá, že chcú zabodovať aj inokedy, než pred Vianocami a prilákať hráčov k svojim titulom i počas celého roku.

Dôkazom je naplánované vydanie štvrtého GTA na záver aprílu. Dokonca ani úvod tohto roku nebol tak slabý ako tomu bolo po minulé roky. Stačí sa pozrieť na Burnout: Paradise, Devil May Cry 4 alebo Army of Two. Kvalitné tituly, s ktorými sa nemusíte začínať hrabať v archíve a vyloviť staršie tituly v hernom suchu. Práve preto sme sa rozhodli pripraviť pre vás pripraviť špeciálny článok o tom, čo všetko nás čaká v najbližších mesiacoch a do letných prázdnin neminie. Že je toho dosť, určite vidíte sami a rozhodne nejde o len mierne nadpriemerné tituly, ale skutočné hity, ktoré majú len tie najväčšie ambície. Rozhodli sme sa priložiť i hry, ktoré vychádzajú v týchto dňoch a nemali by ste ich minúť. Aj keď bude záver roku znovu bohatý, sýty bude každý.

Tom Clancy´s Rainbow Six: Vegas 2

Ubisoft úspešne obnovil svoju protiteroristickú sériu prvým výletom do Vegas a zabodoval. Hra sa predávala, bola úspešná, tak prečo neprísť s pokračovaním, ktoré dopovie načatý príbeh a zvezie sa na vlne úspechu? Odklon série od simulátoru k akčným hrám sa Vegas podaril a využitím nového modelu prebraného z Gears of War (neustála akcia podporovaná krytím sa za prekážky) prinesie v pokračovaní mnohé vylepšenia. Medzi tie najväčšie patrí zlepšenie umelej inteligencie ako vašich spolubojovníkov, tak aj spolupráca nepriateľských teroristov. Mesto hriechu môžu konzolisti už rozbíjať na márne kúsky, PC verzia sa objaví v priebehu apríla.

Dark Sector

Vývojári z Digital Extremes už pomerne dlhú dobu pracujú na sci-fi špionážnej hre so superhrdinom obdareným špeciálnymi schopnosťami. Temné prostredie podporené zmutovaním hlavného hrdinu dáva hre tú správnu atmosféru. Vďaka nakazeniu ruky hlavného hrdinu a využívaniu špeciálneho bumerangu sa hrateľnosť mení podľa toho ako sa práve rozhodnete postupovať. Môžete všetko masakrovať alebo sa zakrádať v tieňoch, využívať k svojmu prospechu okolité prostredie (oheň, elektrina). Určite sa na Dark Sector tešíme už len preto, že sme zvedaví či napokon dlhoročný vývoj hre neublížil. Zatiaľ sa hovorí len o konzolových verziách.

Viking: Battle for Asgard

Tvorcovia Creative Assembly sú známi skôr vďaka stratégiám zo sveta Total War, no málokto si pamätá na ich konzolovú prvotinu Spartan, ktorá vcelku úspešne konkurovala akčnému titulu God of War. Krvavá mela pre dospelých priniesla vývojárom skúsenosti a tie sa rozhodli zúročiť pri tvorbe dobrodružstva zo sveta vikingov. Zúrivé boje podporené severskou mytológiou vyzerajú v úchvatnom prostredí zaujímavo a aby to nebolo až tak okaté, spojí hra nielen akciu, ale aj mierne RPG prvky so stratégiou (komandovanie svojich druhov). Znovu sa však hovorí len o konzolovej verzii.

Command & Conquer 3: Kane´s Wrath

Možno niektorí hráči považovali tretí diel RTS zo sveta Command & Conquer za krok späť, nikomu to však príliš nevadilo, pretože rýchla a pohlcujúca hrateľnosť zostala zachovaná a práve vďaka jednoduchosti a návratu ku koreňom bolo Tiberium Wars tak odlišné od konkurencie. Datadisk Kane´s Wrath nebude patriť len tak k hocijakým prídavkom. Ohromná kampaň podporená novým taktickým modelom (rozhodovanie o postupe na taktickej mape známe zo série Total War) a novými jednotkami určite poteší nejedného fanúšika. Navyše hráte za NOD, a to sa príliš často nestáva. PC verzia prichádza v týchto dňoch, majitelia Xboxu 360 sa dočkajú niekedy v lete.

Universe at War + Supreme Commander

PC verzie týchto real-time stratégií sú už vonku, avšak v príprave sú ich konverzie na Xbox 360, ktoré zrejme výrazne prehovoria do ďalšieho vývoja tohto výhradne PC žánru na konzolách. Ak sa podaria, bude vyladené ovládanie, istotne sa viac vývojárskych tímov pustí na toto pole neorané, zatiaľ však zostaneme radšej skeptický, pretože myš je predsa len myš. Nádej tu však je, tak prečo to neskúsiť.

Assassin´s Creed

Tu platí opačný príklad než o pár riadkov vyššie. Konzolové verzie stredovekého zabijaka sa už veselo točia v mechanikách hráčov, majitelia osobných počítačov musia ešte chvíľu počkať. Či sa stealth-akcia s rozľahlým svetom a voľnosťou trafí do vkusu hráčov, sa uvidí, zatiaľ sú však ohlasy priaznivé, no nijak sa neodlišujú od konzolových verzií. Čiže pekná hra, zaujímavá, no postupne nudná. U nás vychádza Assassin´s Creed v úplnej českej lokalizácii, teda aj vrátane dabingu.

Galactic Civilizations 2: Twilight of the Armor

Vesmírnu stratégiu od Stardocku nespomíname len tak pre nič za nič. Hoci ide len o datadisk, práve veľký boom okolo konkurenčného projektu Sins of Solar Empire od Ironclad Games (Stardock im pomáhal s vývojom) dáva nádej na úspech tohto prídavku. Ľudia zistili, že tento nedostatkový tovar je stále hrateľný a podľa predajov i žiadaný, takže sa i po tomto datadisku zrejme len tak zapráši.

Gran Turismo 5: Prologue

Skvelý automobilový simulátor pre Playstation 3 už v redakcii testujeme a hoci k nemu máme menšie výhrady, rozhodne ide o vynikajúci titul, skvelý to predkrm pred plnohodnotným piatym dielom. Ten sa však objaví najskôr v roku 2009, takže aj Prologue bude platným kandidátom na pretekársky titul roku. Ponúka veľký vozový park (vyše 70 automobilov), skutočne nádhernú grafiku a jazdný model je nastavený skôr k reálnejšie naladeným virtuálnym jazdcom, no hrateľnosť si drží na výbornej úrovni a neprepadá sa do nezáujmu hardcore simulátorov vďaka prístupnosti.

Time Crisis 4

Koncom apríla príde arkádový projekt ako delo. Do ruky svetelnú pištoľ a hor sa strieľať protivníkov mierením na obrazovku. Nebude to extrémna masovka, čoskoro dostaneme testovaciu verziu do redakcie a veľa si od nej sľubujeme. Hlavne číru zábavnosť založenú na jednoduchých princípoch. Nebudeme sa spoliehať na príbeh alebo dych berúce grafické spracovanie, ale práve na jednoduché princípy a okamžitú zábavu. Koho by nelákalo vymeniť gamepad alebo myš za svetelnú pištoľ?

Grand Theft Auto 4

Netreba nič dodávať, tento projekt od Rockstar Games sme si podrobne rozobrali v dvoch preview, istotne i vy o ňom viete všetko. Konzolová verzia je naplánovaná na 29.apríla, o PC platforme sa zatiaľ oficiálne nehovorí, no dúfame v ňu a podľa zákulisných informácií (aspoň tak hlása Tiscali Games) určite bude. Obrovský voľný svet, zaujímavý príbeh a skvelé spracovanie. Je zbytočné sa opakovať, GTA 4 bude patriť medzi Top 3 tohto roku.

Wii Fit

Nie, Wii Fit nie je skutočnou hrou, no japonských majiteľov tento trenažér zdravého tela a ducha dostal do kolien a stal sa masovou záležitosťou. Predalo sa viac než 1.5 milióna kópií a rovnaký úspech očakáva Nintendo aj v Amerike. Neskoršie vydanie v Európe určite príde. Pri tom nejde o hru v pravom slova zmysle, pred obrazovkou len cvičíte a program vám sám po vážení a diagnostikovaní vypracuje ďalší tréning. Šialené, ale funguje to.

Haze

Už x-krát odložený akčný projekt zatiaľ výhradne pre Playstation 3 už skôr hnevá svojimi neustálymi rečami, že to čoskoro bude vonku. Ale stále to znie lákavo. Budúcnosť patrí veľkým korporáciám a práve jedna z nich, Mantel, riadi celý svet. Využívaním podpornej látky Nectar získate špeciálne schopnosti, no zároveň si pestujete závislosť na tejto nebezpečnej látke. Na začiatku patríte medzi radových vojakov Mantelu, zistíte o čo vlastne ide, zrejme sa pridáte na stranu odboju. Akčný titul by so správnou výpravou mohol dokázať divy. Veríme, že odklady nie sú kvôli nie príliš zaujímavému konceptu, ale hľadaniu maličkých chybičiek krásy v hrateľnosti.

White Gold: War in Paradise

Ukrajinskí vývojári sú v kurze. Tentoraz zabudnite na Stalkera, spomeňte si na Boiling Point. Biele zlato pochádza od tých tvorcov (Deep Shadows - tí navyše pripravujú aj ďalší obrovský otvorený svet The Precursors) a znovu ponúkne nádherný otvorený svet s množstvom úloh a voľnosťou, takže si sami určujete, ktorým smerom sa budete uberať. Môžete chodiť pešo, používať more vozidiel, strieľať – jednoducho si užívať FPS akciu. Len aby sa tvorcovia vyvarovali chýb, ktorým bol Boiling Point po vydaní zbytočne prešpikovaný.

Rock Band

V Amerike bomba, jedna z najpredávanejších hier a Európa stále čaká. Keď Electronic Arts videlo aký úspech má konkurenčný Activision s projektom Guitar Hero, rozhodlo sa vytvoriť si vlastnú hudobnú hru. A keďže nie sú žiadni trochári, rovno hranie na gitaru rozšírili na pôsobenie všetkých členov skupiny. Jeden hrá na gitaru, druhý na basu, ďalší bubnuje a posledný spieva. Skvelé pri online hraní, zábavné v každom momente. Síce to stojí pekný balík, avšak v ktorej inej hre môžete bubnovať?

Overclocked: History of Violence

Rozhodli sme sa zaradiť aj jedného zástupcu z adventúrneho žánru a ako najlepší projekt sa nám zdá práve Overclocked od skúsených nemeckých vývojárov House of Tales, ktorí sa výborne uviedli svojim posledným dielkom Moment of Silence. Skúsený psychiater dostane v New Yorku dôležitý prípad a okrem svojich osobných problémov s manželkou sa prevtelíte do pätice myslí mladých ľudí, ktorí sa nečakane objavili nahí v uliciach veľkomesta a z minulosti si nič nepamätajú. V podstate tak dostanete k dispozícii až šesť hrateľných postáv a že to bude riadne zamotané a napínavé, na to vezmite jed.

Alone in the Dark

Hororových projektov nie je až toľko, aby sme nimi boli zahltení. Alone in the Dark sa v čase presúva do súčasnosti, odhalí nám tajomstvo Central Parku a obrovský dôraz je kladený na fyzikálny model. Tmavé miesta osvetlíte baterkou, no môžete prilákať na svetlo citlivé pekelné potvorky, iné nim napríklad odradíte. Používať budete aj rôzne živly, zapálený benzín nepriateľov riadne popáli, kombinácia voda + elektrina taktiež neveští nič dobré. Alone in the Dark sme si nedávno popísali v preview a patrí medzi čierne kone tejto sezóny... a už keď sme pri tých sezónach, celá hra bude rozdelená na jednotlivé epizódy ako v seriáloch, pričom nám niečo nahovára, že vývojári budú postupne vypúšťať nové časti.

Lego Indiana Jones Adventure

Hranaté kocky a kvádre fungovali výborne vo virtuálnych Hviezdnych Vojnách. Boli roztomilé a infantilné, tak prečo by nemohol preraziť aj neoholený dobrodruh-archeológ? Úprimne, fungovať to bude a predajnosť a zábavu sa vôbec nebojíme.

Ninja Gaiden 2

Krvavá rúbanica od Tecma vyzerá nielen nádherne, ale konkuruje sérii God of War. Zasadenie do japonského prostredia spojeného s nadprirodzenými silami a nadpozemskými potvorkami rozpúta na Xboxe 360 riadnu melu. Obtiažnosť sa oproti jednotke zníži, hra bude aj viac lineárnejšia, no o to viac prepracovanejšia. Nebude to však nič pre mladších hráčov, krv strieka doslova prúdom a možnosť oddeľovania končatín nepriateľov to len potvrduje.

Sid Meier´s Civilization Revolution

Konzolová Civilizácia? To tu ešte nebolo a podľa ohlasov to vôbec nevyzerá zle. Celý koncept bol dostatočne zjednodušený pre hrateľnosť určenú pre konzolistov a nebudeme musieť pri dobývaní sveta sedieť pred obrazovkou dlhé hodiny. Strategické prvky, prepletené vývojové stromy však zostanú zachované a vcelku roztomilé spracovanie možno dokáže, že čisto PC značka prerazí i na konzoliach.

Metal Gear Solid 4

Momentálne najočakávanejší PS3 projekt, ktorý podľa analytikov riadne zamáva predajnosťou v rebríčkoch sa pomaly blíži. Posledné stealth dobrodružstvo Solida Snakea vyzerá k svetu, ponúkne zápletku epických rozmerov, ale na to sme predsa už po skúsenostiach s minulými dielmi zvyknutí.

Brothers in Arms: Hell´s Highway

Call of Duty 4 nás svojou atmosférou dostalo. Ale nielen nás, všetkých hráčov. Séria Brothers in Arms hrá rovnako na city, ostáva v prostredí Druhej svetovej vojny, no nevyberá sa akčnou cestou, lež ide o reálnejšie stvárnení konflikt založený na spolupráci celej jednotky, ktorej zadávate príkazy. Do toho si pripočítajte aj realisticky a surovo zobrazené súboje a nejaký ten hollywoodsky patos. Júnový termín vydania je dúfame tým posledným a strieľačka z vlastného pohľadu sa už nebude posúvať.

The Bourne Conspiracy

Hoci nejde o adaptáciu úspešnej filmovej trilógie, ale sa vychádza z knižnej predlohy, ponúkne táto akčná hra dostatočnú porciu zábavy, pretože tvorcovia z High Moon nie sú zviazaní žiadnymi termínmi. Veľký dôraz je kladený na súbojový systém, ktorý by mal patriť medzi tie najprepracovanejšie.

Mass Effect

Postupné portovanie úspešných titulov z Xboxu 360 na PC naberá na obrátkach. Sci-fi RPG od Bioware patrí medzi horúcich kandidátov na najlepšiu hru tohto roku pre osobné počítače. Navyše bude táto verzia vylepšená oproti svojmu konzolovému predchodcovi. Klady už vydaného titulu si prečítajte v recenzii, zmeny, ktoré nás čakajú zas v podrobnej novinke. RPG ako má byť, navyše od božských Bioware.

Ako sa mi vidíte, do konca júna sa máme rozhodne na čo tešiť. Možno pribudne ešte niekoľko neočakávaných hitov, ktoré nám unikli alebo prekvapia znenazdajky, no jednoznačne sa dá už teraz prehlásiť, že kvalitných titulov bude v nasledujúcich mesiacoch dostatok. V diskusii nám dajte vedieť, či máte i naďalej záujem o podobné prehľady a máme ich pripravovať i do budúcnosti.